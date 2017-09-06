Режиссер Алексей Учитель обратился к директору ФСБ Бортникову за защитой

Режиссер Алексей Учитель направил заявление на имя главы ФСБ Александра Бортникова по факту экстремистских действий противников художественного фильма «Матильда», передает «Интерфакс». Об этом рассказал его адвокат Константин Добрынин.

По словам адвоката, депутат Госдумы Наталья Поклонская хочет «отвлечь внимание от собственной ответственности за случившиеся экстремистские акты и подменить контекст обсуждения вопросом финансирования картины». Режиссер также считает, что она пытается «использовать громкий прецедент Кирилла Серебренникова». «Мы хотим вернуться к спровоцированному госпожой Поклонской и ее единомышленниками всплеску экстремизма и насилия, формально из-за картины, которую никто из них не видел», - добавил он.

«В начале были слова, а теперь в нас кидают "коктейли Молотова" и грузовики въезжают в кинотеатры», - сказал адвокат.

Выход фильма «Матильда» в широкий прокат запланирован на 26 октября. В картине рассказывается об интимных отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.