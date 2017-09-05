Поклонская направит запрос в правоохранительные органы по поводу финансирования «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская готовит новый запрос в правоохранительные органы. По ее словам, она получила документы, которые могут свидетельствовать о нарушении закона при финансировании съемок картины «Матильда».

«В мое распоряжение поступили документы о сомнительных схемах финансирования "Матильды", которые могут иметь признаки коррупционных нарушений. Среди них контракты о переводе миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет одного из небезызвестных фондов в поддержку культуры и искусства», - написала Поклонская в Facebook.

Cогласно полученной ею информации, средства выделяли конкретно под фильм «Матильда». «Все эти документы передам в правоохранительные органы», - уточнила депутат.

Ранее Поклонская направила запрос в Счетную палату. В ответе на ее запрос говорилось, что «по смете "Матильда" стоила 814, 265 млн руб.». «Источником были в том числе бюджетные деньги в виде субсидий. Они составили 280 млн руб. Конкретная сумма после всех расчётов будет известна 30 сентября», - рассказала она.

«Я сделаю еще один запрос о проверке, чтобы не получилось, как с другим фильмом Учителя "Сокровища Ермака". Тоже были выделены государственные деньги. Но на выходе получили фильм под удивительным названием "Позвоните Мышкину". Там разбирательства еще продолжаются», - уточнила депутат.