Опубликовано фото со встречи Поклонской и Учителя

«Я выяснил очень интересную деталь. У меня была историческая, пятиминутная встреча с Натальей Поклонской, и когда я спросил, какие она видела фильмы за последние годы, она сказала, что ей некогда ходить в кино и театр, она видела фильм «Викинг» и больше ничего. Так что я предлагаю пригласить ее на фестиваль «Будем жить!» <...> чтобы она ознакомилась с тем, что делается в российском кинематографе», – сказал тогда Учитель.
Депутат Госдумы выступает против картины Учителя «Матильда», который выйдет в прокат 26 октября. В фильме рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
Министр культуры Владимир Мединский, в свою очередь, назвал цензурой и беззаконием любые попытки давления на кинотеатры в связи с фильмом «Матильда» и отметил, что смотрел картину и не увидел ничего оскорбительного памяти Николая II и истории российской монархии.
Иконы рядом с лозунгами против фильма «Матильда»
Игорь Руссак для Ведомостей
В Петербурге прошел крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского и дня Ништадтского мира
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Игорь Руссак для Ведомостей
Шествие растянулось по Невскому проспекту, движение на центральной магистрали города было перекрыто почти на три часа
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Игорь Руссак для Ведомостей
В первых рядах шли депутат Госдумы Виталий Милонов и артист Сергей Мигицко
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Игорь Руссак для Ведомостей
В шествии участвовали около 100 000 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД
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Игорь Руссак для Ведомостей
Помимо икон участники несли лозунги против фильма «Матильда»
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Игорь Руссак для Ведомостей
Кроме духовенства Санкт-Петербургской митрополии, представителей православных общин, учащихся духовных школ в крестном ходе участвовали фанаты ФК «Зенит», казаки, кавалеры ордена Александра Невского
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Игорь Руссак для Ведомостей
Перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Петербург состоялось в 1724 г., первый крестный ход в честь этого события состоялся в 1743 г.
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Игорь Руссак для Ведомостей
Члены городского правительства и законодательного собрания возложили цветы к памятнику князю Александру Невскому
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Игорь Руссак для Ведомостей
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отслужил праздничный молебен
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Игорь Руссак для Ведомостей
Александро-Невская лавра объявила конкурс селфи для участников шествия. Фото нужно загрузить на свою страницу в соцсети с хештегом #КрестныйХод1209
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Александр Демьянчук / ТАСС
Помимо икон и транспарантов с заповедями участники несли портреты членов последней царской семьи
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Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС
Крестный ход прошел без нарушений общественного порядка, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области