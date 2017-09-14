Опубликовано фото со встречи Поклонской и Учителя

Режиссер Алексей Учитель и заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время встречи ТАСС

Агентство ТАСС опубликовало в Facebook фотографию со встречи режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Когда и где была сделана фотография, агентство не уточнило.

24 августа Учитель рассказал об «исторической» встрече с Поклонской. Он упомянул о ней на презентации фестиваля «Будем жить!».

«Я выяснил очень интересную деталь. У меня была историческая, пятиминутная встреча с Натальей Поклонской, и когда я спросил, какие она видела фильмы за последние годы, она сказала, что ей некогда ходить в кино и театр, она видела фильм «Викинг» и больше ничего. Так что я предлагаю пригласить ее на фестиваль «Будем жить!» <...> чтобы она ознакомилась с тем, что делается в российском кинематографе», – сказал тогда Учитель.

Депутат Госдумы выступает против картины Учителя «Матильда», который выйдет в прокат 26 октября. В фильме рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Министр культуры Владимир Мединский, в свою очередь, назвал цензурой и беззаконием любые попытки давления на кинотеатры в связи с фильмом «Матильда» и отметил, что смотрел картину и не увидел ничего оскорбительного памяти Николая II и истории российской монархии.

Иконы рядом с лозунгами против фильма «Матильда»