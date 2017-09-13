В Госдуме отказались смотреть фильм «Матильда» раньше октября

«Я предлагаю в рамках парламентского киноклуба посмотреть фильм "Матильда", даже в Госдуме у нас нет единой позиции», - объяснила эсер Елена Драпеко. Парламентский киноклуб был создан как аналитическая и информационная площадка, чтобы депутаты имели представление о том, что происходит, заявила депутат. Председатель комитета по регламенту Ольга Савастьянва сообщила, что протокольное поручение по этому вопросу не входит в обязанности Думы.

Эсер Анатолий Грешевнивиков при обсуждении поручения в свою очередь сообщил, что он «категорически против втягивания в Думы творческие процессы». Он заявил, что все снятые в последнее время фильмы о культуре и литературе не соответствуют действительности: «Назвали два кинотеатра, где эту дрянь показывают. Идите и смотрите туда. Все испоганили, я бы сказал, но боюсь, что меня привлекут». «Как вы видите, единства позиций нет даже внутри фракций, я настаиваю, чтобы здесь, в стенах Думы, нам показали фильм. Я имею право изучать информацию, мы имеем право изучать процессы, происходящие в искусстве».

«Мы с вами втянемся не туда, у вас есть все полномочия принять эти решения внутри комитета. Мы с вами не должны ставить этот вопрос на голосование», - объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин Драпеко.

Ранее в Думе заявили, что фильм покажут депутатам 26 октября.