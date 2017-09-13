Песков счел неприемлемым давление на прокатчиков из-за «Матильды»

Попытки давления на прокатчиков из-за фильма «Матильда» являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, масштаб ситуации вокруг картины Алексея Учителя «не стоит преувеличивать», однако она действительно «принимает достаточно неприятные формы».

«Дело в том, что эти проявления экстремизма — и в попытках давления на кинотеатры — это абсолютно неприемлемо, и это представляет собой опасность, как любые проявления экстремизма. Безусловно, это подлежит преследованию со стороны правоохранительных органов», - приводит его слова «РИА Новости».

При этом Кремль не видит смысла давать дополнительные указания правоохранителям противодействовать проявлениям экстремизма в связи с выходом в прокат фильма.

Отвечая на вопрос журналистов, ответственна ли за происходящее депутат Госдумы Наталья Поклонская, критиковавшая фильм, Песков отметил, что не стал бы в этом случае говорить о чьей-то персональной ответственности, пишет ТАСС.

Фильм Учителя «Матильда» должен выйти в прокат 26 октября. Он рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.