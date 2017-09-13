Депутаты Госдумы Роднина и Пушкина просят ФСБ и МВД проверить преследователей «Матильды»

Депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина направили в ФСБ и МВД РФ запрос, в котором просят проверить на экстремизм организации «Христианское государство» и «Сорок Сороков», сообщил адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин.

«В МВД и ФСБ действительно направлен депутатский запрос, в котором О.Пушкина и И.Роднина просят проверить указанные организации на причастность к экстремизму, а также требуют объяснить, почему с февраля этого года правоохранительные органы не смогли установить лиц, причастных к угрозам режиссеру и всему творческому коллективу, а также к прямому силовому давлению на руководителей кинопрокатных организаций и всех тех лиц, что оказывают им любое законное содействие», - сказал защитник.

Как отмечается в запросе, участники и идейные вдохновители самопровозглашенной «Всероссийской общественной православной организации "Христианское государство Святая Русь"» в своих интервью и публикациях открыто угрожают уже не только рядовым гражданам России, деятелям искусства, не принимающим их идеологии, но и самим руководителям государства. Ставят под сомнение и пытаются расшатать и разрушить существующий конституционный строй и правопорядок в стране.

Пушкина и Роднина подчеркивают, что формирования националистов и антисемитов, прикрывающихся лозунгами защиты христианской веры и ценностей, на деле давно и безнаказанно творят террор и насилие. Также они обращают внимание руководителей ведомств, что Учитель и его адвокаты неоднократно обращались в правоохранительные органы с заявлениями об угрозах в их адрес и экстремистских проявлениях сил, противодействующих созданию и демонстрации фильма "Матильда", которые так и не возымели действия и адекватной реакции.