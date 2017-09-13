Кинотеатры пожаловались на нежелание МВД возбуждать дела на противников «Матильды»

«Матильда» режиссера Алексея Учителя выходит в прокат в конце октября и уже стала самым скандальным российским фильмом Юрий Смитюк/ТАСС

Руководители кинотеатров в регионах уже неоднократно жаловались в правоохранительные органы на противников фильма «Матильда», но не смогли добиться реальных действий, рассказали «Ведомостям» представители сетей «Формула кино», «Синема парк» и «Киномакс».

Кинотеатры расценивают как угрозы письма, которые им регулярно рассылает организация «Христианское государство - Святая Русь» (ХГСР). Первые письма от ХГСР кинотеатры получили в начале года, последние - на прошлой неделе. Если «Матильда» выйдет в прокат, «кинотеатры реально начнут поджигать», в России начнется «братоубийственная война» и «майдан», указано в письмах («Ведомости» ознакомились с копиями двух таких документов). Сам фильм в письмах оценивается как «бесчеловечное оскорбление русского народа».

Директоры нескольких кинотеатров, входящие в объединенную сеть «Формула кино» и «Синема парк», после получения таких писем обращались в местные подразделения МВД с просьбой проверить действия ХГСР по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статья 167 Уголовного кодекса РФ), рассказал представитель сети. Последнее такое заявление директор кинотеатра «Синема парк» в Ставрополе написал в местное управление МВД на прошлой неделе («Ведомости» ознакомились с копией заявления). Каждый раз после проверок полиция отказывалась возбуждать уголовное дело против ХГСР, говорит представитель объединенной сети.

«Киномакс» еще в феврале этого года обратился к жалобой на действия ХГСР в МВД, ФСБ и Следственный комитет, рассказал гендиректор сети Дмитрий Нартов. Проверку проводили сотрудники МВД и ФСБ, по итогам проверки МВД в апреле отказало сети в возбуждении уголовного дела, говорит он.

Руководитель еще одной крупной сети говорит, что полиция фактически бездействует и не видит угроз жизни зрителей в письмах противников «Матильды».

Директор сети «Премьер-зал» Владимир Петелин сообщил, что первые письма от ХГСП сеть получила только на прошлой неделе, руководители двух кинотеатров уже подали заявления в полицию. Реакции полиции на эти заявления пока нет.

Один из основателей ХГСР Александр Калинин подтвердил «Ведомостям», что его организация рассылает письма кинотеатрам об опасностях показа «Матильды». По его словам, полиция уже восемь месяц проверяет его и его коллег по ХГСР: «Правоохранительные органы не находят в наших действиях состава преступления, полиция уже 47 раз отказывала в возбуждении уголовных дел по нам».

История «Матильды»

«Матильда» режиссера Алексея Учителя выходит в прокат в конце октября и уже стала самым скандальным российским фильмом. Это история о романе будущего императора России Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской. Против проката картины выступают защитники Николая II, самая активная из которых – депутат Государственной думы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она считает, что показ фильма нарушит закон, поскольку оскорбляет чувства верующих: Николай II и его семья признаны РПЦ святыми. Учитель возражает: фильм основан на реальных событиях, о которых сохранилось множество свидетельств. Против «Матильды» выступает и РПЦ. Поклонская регулярно обращалась в Генеральную прокуратуру, требуя проверить Учителя, его студию, схему финансирования картины.

Как работает «Христианское государство»

По словам Калинина, до лета этого года в ХГСР состояло около 400 человек, но теперь только на сайте организации зарегистрировано 4500 человек. Люди очень злы на то что в России может выйти такой фильм как «Матильда», говорит Калинин, и готовы воевать за свои убеждения, «кинотеатры должны это понимать». Православие в отличие от протестантизма всегда было воинствующей религией, настаивает он, половины православных святых - воины. «Я лично не привязываю к насилию, но готов поддержать людей, которые идут воевать за свою веру», - заявил Калинин.

Министр культуры Владимир Мединский сегодня заявил, что активисты-поджигатели «нагло именуют» себя православными, но в действительности дискредитируют Русскую православную церковь: «Православие - оно ведь о любви, а не о ненависти». Калинин на это заявил, что РПЦ - его церковь и не дело Мединского определять кто православный, а кто - нет. Представитель Московского патриархата Владимир Легойда вчера заявил, что акты насилия, связанные с фильмом «Матильда», не могут исходить от верующих людей: «Мы осуждали, осуждаем и будем осуждать действия псевдорелигиозных радикалов, какой бы религией они ни прикрывались».

В сентябре ранее состоявший на психиатрическом учете житель Ирбита Денис Мурашов въехал на УАЗе в двери киноконцертного зала «Космос» в центре Екатеринбурга, после чего поджег автомобиль. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман связал произошедшие с выходом фильма «Матильда».

Калинин говорит, что у Екатеринбурге у ХГСР есть сторонники, входил ли Мурашов в их число, он не знает и узнавать «не собирается». Организация при этом готова поддержать Мурашова и оплатить ему адвокатов.

Запрос от депутатов и министра

Теперь с просьбой проверить на экстремизм действия ХГСР, а также организации «Сорок сороков» обратились к ФСБ и МВД депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина. Об этом сегодня сообщил адвокат Учителя Константин Добрынин. Депутаты в заявлении обращают внимание, что Учитель и его адвокаты неоднократно обращались в правоохранительные органы с заявлениями об угрозах в их адрес, которые так и не возымели действия и адекватной реакции.

На бездействие правоохранительных органов в случае с «Матильдой» обратил внимание и Мединский. Он выпустил заявление, где попросил правоохранительные органы «жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся «активистов». Соответствующее письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву Мединский направит в ближайшее время, уточнил представитель Минкультуры.

Представители Генпрокуратуры и МВД сообщили «Ведомостям», что готовы представить информацию по проверкам жалоб кинотеатров не ранее следующей недели.