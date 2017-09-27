Родственница Николая II пожаловалась в Генпрокуратуру на Учителя

Вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова подала обращение к генпрокурору Юрию Чайке и министру культуры Владимиру Мединскому Игорь Зарембо / РИА Новости

Вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова подала обращение к генпрокурору Юрию Чайке и министру культуры Владимиру Мединскому с претензией о нарушении ее авторских прав на фильм «Матильда» режиссером Алексеем Учителем. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети Facebook депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Ближайшая родственница Николая Второго, нашего святого государя, помимо иска предупредила в установленном порядке Учителя прекратить нарушение её прав как законного представителя в части защиты от осквернения чести и достоинства семьи», - отметила Поклонская на странице в соцсети.

Депутат в своем сообщении пишет, что Куликовская-Романова «является обладателем авторского права на сценарий», переданного ей его владельцем - Владимиром Москалевым (один из соавторов проекта «Матильда»). Поэтому Куликовская-Романова указала в своей претензии, что она требует от режиссера Учителя прекратить показ картины об отношениях между будущим императором Николаем II и прима-балериной Большого театра Матильдой Кшесинской до согласования с ней всех материалов по нему.

В претензии, которая прилагается к сообщению Поклонской, указывается, что Куликовская-Романова просит Мединского отозвать прокатное удостоверение картины. Чайке она предлагает завести проверку в отношении режиссера. В обращении родственницы Николая II подчеркивается, что в случае нарушения ее авторских прав она оставляет за собой право на предъявление иска об их защите, а также о взыскании причиненного ей материального ущерба.

10 сентября стало известно, что Поклонская от имени Куликовской-Романовой подала в Октябрьский суд Санкт-Петербурга иск о защите чести и достоинства против Алексея Учителя. Он был оставлен судом без движения. Сама Поклонская не раз заявляла, что, по ее мнению, просмотр фильма является грехом. Депутат утверждала, что «посмотрев фильм, люди становятся причастны к осквернению православной веры».

Куликовская-Романова является 91-летней гражданкой Канады. Она родилась 20 сентября 1926 г. в Югославии в семье русских эмигрантов, писала ранее газета «Коммерсантъ». В 1986 г. она вышла замуж за Тихона Куликовского-Романова - племянника Николая II. В 1991 г. вместе с мужем она организовала благотворительный фонд «Программа помощи России». После смерти супруга Куликовская-Романова стала руководителем фонда.

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