Учитель пригласил британскую королевскую семью на мировую премьеру «Матильды»

Режиссер Алексей Учитель пригласил британскую королевскую семью посмотреть его фильм «Матильда» во время Недели российского кино в Великобритании в ноябре. Об этом сообщает в понедельник «Интерфакс».

По словам Учителя, пока он не получил ответа на приглашение. «Мне кажется, что семья Романовых тесно связана с британской королевской семьёй, это очевидно. Мне интересно узнать их мнение о фильме», - подчеркнул он.

Международная премьера «Матильды» состоится в ноябре в Лондоне. На российские экраны фильм выйдет 26 октября.