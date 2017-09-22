Внучатая племянница Матильды Кшесинской принята в Большой театр

Выпускница Академии русского балета имени Вагановой Элеонора Севенард, которая является внучатой племянницей балерины Матильды Кшесинской, поступила в балетную труппу Большого театра. Об этом рассказали «РИА Новости» в пресс-службе ГАБТа.

Как утверждает агентство, 19-летняя Севенард является праправнучкой Иосифа Кшесинского, брата Матильды Кшесинской. Девушка сообщила «РИА Новости», что для нее бывшая примой Мариинского театра Кшесинская - это основной пример для подражания в ее профессии.

Начальник пресс-службы Большого театра Катерина Новикова заявила в комментарии РБК, что у театра нет никаких документов, доказывающих родство Севенард с балериной, но «вроде бы она родственница Кшесинской».

В этому году Севенард выпустилась из Академии имени А. Я. Вагановой. В труппе Большого театра девушка репетирует под руководством народной артистки СССР Светланы Адырхаевой. Севенард отметила, что 20 сентября уже прошел ее дебют на сцене Большого театра. Балерина принимала участие в спектакле «Дон Кихот».

Ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе подтвердил в комментарии РБК родство Элеоноры Севенард с Матильдой Кшесинской. Он подчеркнул, что эта девушка является лучшей выпускницей прошлого года. «Сразу было понятно, что она будет серьезной балериной», - добавил Цискаридзе.

По словам Севенард, она еще не смотрела фильм Алексея Учителя «Матильда», который посвящен судьбе знаменитой балерины и ее отношениях с будущим императором Николаем II. «Я очень хочу посмотреть, меня это очень волнует. Я безумно уважаю Матильду Кшесинскую, великую русскую балерину», - подчеркнула она.

Премьера картины «Матильда» должна пройти 6 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.