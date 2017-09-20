В Петербурге начался показ «Матильды»

Закрытый показ фильма Алексея Учителя «Матильда» для участников международного форума «Кино экспо» проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» вечером в среду, передал корреспондент «Интерфакса».

Посетителей и участников выставки, работающей в рамках форума, около 19.30 попросили на время покинуть помещение, через которое можно попасть к двери кинотеатра, где проводятся кинопоказы.

Запускать людей в зрительный зал начали около 21.00. Журналистов в зал не пустили, препроводив за пределы всей территории, где проходит форум.

При входе всем зрителям в обязательном порядке раздавали пресс-релизы МВД России, датированные 14 сентября. В них говорилось об усилении мер безопасности при прокате фильма в связи с возможными провокациями.

По словам одного из зрителей, каждого входящего в кинозал обязывали расписаться на бумаге в неразглашении подробностей фильма до его официальной премьеры. Непосредственно перед показом с соответствующим заявлением к зрителям обратился представитель полиции, предупредив о повышенных мерах безопасности.

Фильм «Матильда» режиссера Учителя выйдет на экраны 26 октября 2017 г. В августе Минкультуры выдало ему прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Фильм рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской.