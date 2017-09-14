В РПЦ сравнили ситуацию вокруг «Матильды» с Charlie Hebdo

Митрополит Волоколамский Иларион, который возглавляет синодальный отдел внешних церковных связей, заявил, что ситуация вокруг фильма «Матильда» схожа с ситуации вокруг публикаций журнала Charlie Hebdo.

«Тогда нас всех пытались поставить перед дилеммой: вы с Charlie или вы с террористами, которые расстреляли сотрудников редакции? Сейчас нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь "Матильду", либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры. А как быть тем, кто не с одними и не с другими?» - задается вопросом представитель РПЦ.

Он заявляет, что выступает против любых призывов к насилию, любых угроз в адрес кого бы то ни было. «Я также выступаю против запрета показа фильма, против возрождения цензуры по советскому образцу. Но в то же время никак не могу и не хочу становиться на сторону тех, кто этот фильм защищает», - подчеркнул митрополит.

Он добавил, что в РПЦ надеются, что столетие революции будет отмечено в искусстве не только фильмом «Матильда», но и произведениями, достойными памяти царской семьи.

«Выражаю надежду на то, что в год столетия трагических событий, обернувшихся многомиллионными жертвами для нашего народа, найдутся такие режиссеры, писатели и художники, которые смогут воздать должное памяти убиенного государя», - заявил митрополит Иларион.