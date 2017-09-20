Поклонская разъяснила свою позицию «не видела, но осуждаю» по фильму «Матильда»

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская направила в СМИ обращение к руководителям компетентных органов. В документе говорится, что она решила внести ясность в вопрос «не видела, но осуждаю» относительно выхода в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда». Согласно ее заявлению просмотр фильма является грехом.

«Для сотен тысяч православных людей, обратившихся ко мне и к вам, смотреть фильм – грех, а для уважающих историю страны и первых лиц, представлявших ее на разных исторических этапах, просто некорректно. Посмотреть, чтобы вникнуть? Во что? В постельную сцену Святого Угодника Божьего и Правителя Российского? Посмотрев фильм люди становятся причастны к осквернению православной веры. А игнорирование этих людей со стороны компетентных органов - это безразличие», - считает депутат.

По ее словам, к качеству фильма нет претензий: «Там шикарные костюмы, операторская работа, великолепный оркестр». По ее мнению, претензии есть к сюжету и замыслу фильма. «Это блудство! Причем блудство ни на какого-нибудь Семен Семеныча. А «блудство» Святого и Правителя России, представленное немецким порноактером, пропагандирующим сатанизм», - утверждает Поклонская.

По ее мнению, « Святой Государь - это вся Россия». Поклонская считает, что Николай II отдал за Россию жизнь и именно поэтому причислен к святым. «Руководители компетентных органов должны помнить, чьи интересы они представляют. Они должны защищать первых лиц страны, руководивших ей на разных этапах, и святых, которым многие власть имущие молятся о своем благополучии», - говорится в заявлении Поклонской.