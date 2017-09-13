Поклонская предложила отозвать у «Матильды» прокатное удостоверение

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила в среду, что, по ее мнению, необходимо вернуться к рассмотрению вопроса о выдаче прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда», отозвав ранее выданное.

«Исходя из того, что прокатное удостоверение было выдано слишком быстро - в течение суток, наверное поэтому Общественному совету не удалось посмотреть этот фильм», - предположила она.

По ее словам, решение также требует пересмотра в связи с той негативной реакцией в обществе, которая уже последовала на эту картину, передает «Интерфакс».

Ранее Поклонская назвала «Матильду» «непонятным проектом», обратила внимание на украинское происхождение одного из ее создателей и заявила о праве кинотеатров отказаться от показа этого фильма. Она утверждала, что для получения прокатного удостоверения картине Минкульту были предоставлении недостоверные документы.

Министр культуры Владимир Мединский в свою очередь назвал цензурой и беззаконием любые попытки давления на кинотеатры в связи с фильмом «Матильда» и отметил, что смотрел картину и не увидел ничего оскорбительного памяти Николая II и истории российской монархии.

Фильм Учителя «Матильда» должен выйти в прокат 26 октября. Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.