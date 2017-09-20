Поклонская прокомментировала задержания по делу о поджогах из-за «Матильды»

Радикала, призывавшего жечь кинотеатры, задержали по обращению депутата Госдумы Натальи Поклонской. Так она прокомментировала сообщение МВД о том, что задержаны трое подозреваемых в поджоге машин у московского офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера Алексея Учителя. Рядом со сгоревшими автомобилями были найдены записки «За "Матильду" гореть». Источники «Интерфакса» и агентства «Москва» сообщили, что среди задержанных - лидер организации «Христианское государство - Святая Русь» Александр Калинин. Он ранее подтверждал «Ведомостям», что его организация рассылает письма кинотеатрам об опасностях показа «Матильды». 20 сентября «Ведомостям» не удалось связаться с Калининым, его телефон отключен.

«Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее), приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган, - заявила Поклонская. - Убеждена в необходимости усиления мер со стороны правоохранителей, направленных на предупреждение любых проявлений экстремизма».

Она напомнила, что считает необходимым признать экстремистским сюжет «Матильды», поскольку эта картина «и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц». «Отмечу еще раз: осуждала и осуждаю любое проявление насилия, это недопустимо и требует пресечения на корню!» - заверила она. По мнению Поклонской, проявление экстремизма в ситуации вокруг «Матильды» - «это часть определенного плана, направленного на дестабилизацию общества, разобщение людей, дискредитацию православных верующих».

Всего по подозрению к причастности к поджогу у офиса адвоката Добрынина, к угрозам в адрес кинотеатров и иным радикальным попыткам борьбы с «Матильдой» задержаны 10 человек, сообщил «Фонтанке.ру» информировнный источник.

Добрынин ранее просил директора ФСБ Александра Бортникова проверить организацию «Христианское государство» по статье «терроризм». Он сослался на интервью лидера организации Александра Калинина интернет-изданию «Медуза», в котором, по оценке адвоката, есть высказывания, оправдывающие применение насилия, уничтожение имущества для достижения цели - запрета показа фильма Учителя «Матильда».

Поклонская 11 сентября призывала «тщательнейшим образом расследовать случившийся инцидент с поджогом машины у офиса г-на Добрынина» с учетом принципа «кому выгодно» и «кому выгодно отвлечь внимание от правовой ситуации и перевести ее в плоскость оценок экстремистских и хулиганских выходок».