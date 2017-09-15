В Кремле ждут выхода «Матильды» в прокат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков планирует посмотреть фильм «Матильда». «Жду, как только выйдет, сразу посмотрю», — сказал Песков.

Он отметил, что Владимир Путин тоже пока не видел фильм. «Нет, пока президент не смотрел. Вместе с тем скоро фильм выходит в прокат, мы все ждем этого. Фильм разрекламирован», — подчеркнул пресс-секретарь. По его словам, каких-либо встреч с творческим коллективом фильма не запланировано.

Фильм о романе будущего императора России Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской выходит в прокат 26 октября.