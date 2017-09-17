В Омске прошло молитвенное стояние против фильма «Матильда»

Жители Омска в воскресение собрались на молитвенное стояние против фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщил иерей Александр Лемешко. «Православный народ, более 100 человек, собрался на молитвенное стояние», — написал он «В контакте», сопроводив запись хэштегом #матильда.

В ГУ МВД по Омской области РБК заявили, что молитвенное стояние было посвящено традиционным ценностям и не являлось протестом против фильма. Там отметили, что на стоянии «только один плакатик был про «Матильду». Полиция насчитала на акции 20 человек. Стояние продолжалось с 13.30 до 14.30 по местному времени.

Фильм о романе будущего императора России Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской выходит в прокат 26 октября.