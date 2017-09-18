Либеральный крик консервативной души

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Владимир Мединский — человек недели А. Гордеев / Ведомости

Ну вот и дождались. Министр культуры Владимир Мединский стал первым федеральным чиновником, однозначно и сурово осудившим «истерию невиданного накала» вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» и лично «уважаемую г-жу Поклонскую», затеявшую и поддерживающую «этот гвалт». Другие, казалось бы, заинтересованные лица продолжают хранить героическое молчание и по поводу Поклонской, и насчет неуклонного превращения этой «культурной» кампании в террористическую.

Молчит патриарх Кирилл, о позиции которого можно лишь догадываться по высказываниям других представителей РПЦ: мол, ребята, давайте жить дружно, насилие, конечно же, недопустимо, но и вам, мастера культуры, надо бы «фильтровать художественный базар».

Молчит директор ФСБ Александр Бортников, регулярно отчитывающийся о предотвращении десятков «настоящих» терактов и, видимо, не интересующийся терактами «киношными». Молчат секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, недавно поздравивший россиян с победой над внутренним терроризмом, и министр внутренних дел Владимир Колокольцев, чьи бойцы из центра «Э», видимо, настолько перегружены работой со сторонниками Навального, что на урезонивание поклонников Поклонской сил им просто не хватает.

И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который, может, и промолчал бы, да журналисты не дают, решительно осуждает «проявления экстремизма», но не берется «говорить здесь о чьей-то ответственности».

На этом фоне заявление консерватора Мединского прозвучало на редкость либерально. Тут и «разнокалиберные «активисты»-поджигатели, нагло именующие себя «православными», и обвинение «заполошных сектантов» в «беззаконии и цензуре, которая запрещена Конституцией», и просьба к правоохранителям «жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся «активистов». Правда, Поклонскую министерские эскапады ничуть не смутили. «Чтобы делать вывод, порочит фильм честь или нет, надо для начала ее иметь», – многозначительно заявила она, предложив заодно разобраться, почему прокатное удостоверение «Матильде» было выдано «в течение суток очень быстренько».

Так что надо бы, наверное, на всякий случай организовать у здания Минкульта постоянное дежурство пожарной машины. Хотя, судя по тому, что у офиса адвоката Учителя были сожжены две совершенно посторонние машины, может пострадать и какая-нибудь невинная прачечная.