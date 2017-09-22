Предпремьерный показ «Матильды» в Новосибирске начался с акции протеста

Предпремьерный показ картины Алексея Учителя «Матильда» в Новосибирске начался с короткой акции протеста. Молодые люди с плакатами вышли к зданию кинотеатра, где проходит показ, сообщает в пятницу «Интерфакс».

Перед показом были приняты особые меры безопасности, поскольку ранее в адрес кинотеатра поступали письма с угрозами.

20 сентября предпремьерный показ «Матильды» состоялся в Санкт-Петербурге. Он прошел без провокаций и инцидентов. Зрители положительно отозвались о картине после просмотра, но отметили, что ничего провокационного или знаменательного с точки зрения искусства в ней не увидели.