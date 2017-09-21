Во Владивостоке на общественном транспорте разместили баннеры против «Матильды»

На улицах Владивостока появились маршрутные автобусы с баннерами, которые призывают предотвратить прокат картины Алексея Учителя «Матильда». В пресс-службе мэрии города «Интерфаксу» сообщили, что плакаты размещены на рейсах, которые выполняет коммерческая компания. «Городские власти не вмешиваются в дела бизнеса и никак не могут регулировать подобные вещи», - сказал собеседник агентства.

Баннеры размещены на задних стеклах машин транспортной компании ООО «Каслар». Ее представитель сказал, что рекламные площади выкупило рекламное агентство «НьюТон». В «НьюТоне» отказались предоставить данные, кто или какая организация заказала размещение такой рекламы, сославшись на коммерческую тайну.

В УФАС Приморья жалоб на эту рекламу еще не получали. «Была только жалоба от граждан Москвы на трейлер к фильму как на содержащий недостоверную информацию. Она сейчас находится на рассмотрении», - сказал представитель управления.

Фото баннера есть, к примеру, у ИА «Приморье».

Первый в России эксклюзивный показ «Матильды» прошел 11 сентября именно во Владивостоке. Зрители раскупили билеты менее чем за сутки. Всего было продано около 500 билетов, напоминает «Интерфакс».

20 сентября картину показали в Петербурге. В широкий прокат она должна выйти 26 октября.