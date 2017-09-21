Задержанным по делу о поджоге у офиса адвоката режиссера «Матильды» предъявлены обвинения

МВД России информирует о задержании четырех подозреваемых по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константина Добрынина. Троим из них было предъявлено обвинение, сообщила «Интерфаксу» в четверг официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее о том, что троим из задержанных были предъявлены обвинения, говорил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах. Это Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуца. По словам собеседника, их вина подтверждается, в частности, изъятыми при обысках канистрами с остатками бензиновой смеси и записками «За "Матильду" гореть». Статья, по которой они обвиняются, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В среду стало известно о задержании в Липецкой области лидера «Христианского государства» Александра Калинина и трех предполагаемых сообщников по подозрению в совершении поджога автомобилей.

21 сентября источник в правоохранительных органах рассказал «Интерфаксу», что Калинин опрошен по этому делу, после чего отпущен на свободу, его брат Юрий и еще двое фигурантов задержаны. Высказывания лидера «Христианского государства» в адрес картины и ее режиссера «переданы на экспертизу», дожидаться результатов он будет на свободе, сказал источник.