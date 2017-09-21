Заявления лидера «Христианского государства» про «Матильду» направлены на экспертизу

Лидер движения «Христианское государство - Святая Русь» Александр Калинин, который публично выступал против показа фильма «Матильда», опущен после опроса. Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, активиста опросили по делу о поджоге машин в Москве у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Калинина отпустили, его брат Юрий и еще два человека задержаны, добавил собеседник агентства.

Высказывания лидера «Христинского государства» в адрес картины и ее режиссера «переданы на экспертизу», дожидаться результатов он будет на свободе, сказал источник.

Трем задержанным уже предъявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества, сообщил другой источник агентства и назвал их имена. Это Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуца. По словам собеседника «Интерфакса», их вина подтверждается, в частности, изъятыми при обысках канистрами с остатками бензиновой смеси и записками «За Матильду гореть». Статья, по которой они обвиняются, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

О найденных у подозреваемых листовках и канистрах с горючим днем ранее сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники. По данным агентства, задержанные в среду уже давали признательные показания. МВД в тот же день официально подтвердило задержание трех подозреваемых в поджоге из-за фильма Алексея Учителя.

Всего по подозрению к причастности к поджогу у офиса адвоката Добрынина, к угрозам в адрес кинотеатров и иным радикальным попыткам борьбы с «Матильдой» задержаны 10 человек, сообщил «Фонтанке.ру» информированный источник. О задержании Калинина СМИ также сообщали со ссылкой на источники. Радикала, призывавшего жечь кинотеатры, задержали по обращению депутата Госдумы Натальи Поклонской, следует из ее комментария. В МВД затем опровергли, что задержания были проведены именно в связи с запросом депутата.

11 сентября адвокат режиссера Учителя Добрынин сообщил, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen & Paper в Староконюшенном переулке. На фото, которые он выложил в Facebook, видно, что рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано «За "Матильду" гореть». По факту поджога двух иномарок было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Также Добрынин просил директора ФСБ Александра Бортникова проверить организацию «Христианское государство» по статье «терроризм». Он сослался на интервью лидера организации Александра Калинина интернет-изданию «Медуза», в котором, по оценке адвоката, есть высказывания, оправдывающие применение насилия, уничтожение имущества для достижения цели - запрета показа фильма Учителя «Матильда».