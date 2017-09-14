Учитель готов еще раз встретиться с Поклонской после просмотра ею «Матильды»

Режиссер Алексей Учитель готов встретиться с депутатом Натальей Поклонской, но только после того, как она посмотрит снятый им фильм «Матильда», передает ТАСС.

Учитель напомнил, что ранее у него уже была встреча с Поклонской. Утром в четверг СМИ растиражировали фотографию, на которой они запечатлены во время разговора. «Эта фотография старая, она была сделана в Кремле 12 июня, в День России, я уже о ней рассказывал», - пояснил Учитель. По его словам, разговор с Поклонской длился не более пяти минут. Режиссер тогда предложил посмотреть свою картину, она отказалась, и беседа закончилась.

По мнению Учителя, любые разговоры и встречи до просмотра фильма Поклонской бессмысленны.

В четверг Поклонская также прокомментировала появившуюся в СМИ фотографию с Учителем. «Мы говорили о "Матильде" 12 июня в Кремле на торжественной встрече в честь Дня России. Тогда был сделан снимок одним из гостей, который никакого отношения к журналистам не имеет. На мой вопрос, а зачем ему наша фотография, он отшутился. Теперь понимаю, зачем. В тот момент он назвал себя папарацци», — рассказала РИА «Новости» Поклонская.

В свою очередь в РПЦ призвали не нагнетать ситуацию вокруг выхода в прокат «Матильды». «Если кто-то проявляет излишнюю эмоциональность, возможно, даже болезненную, то не нужно поддаваться на нее, а нужно совершенно спокойно выходить из ситуации, в которой действительно уделяют чрезмерное внимание тому, что могло пройти намного спокойнее», - заявил «Интерфаксу» председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, радикальные действия недопустимы и «должны пресекаться по закону».