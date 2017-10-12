Патриарх Кирилл впервые высказался о «Матильде»

Патриарх Кирилл назвал «Матильду» «печально известным фильмом» Максим Стулов / Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые высказал отношение к фильму Алексея Учителя «Матильда», о котором уже давно идут споры. Он назвал фильм «печально известным», признал право авторов на художественный вымысел, но призвал не путать художественный вымысел с опасной для общества ложью и посоветовал художникам добросовестно работать с фактами. Об этом сообщает «Интерфакс». Предстоятель РПЦ отметил особую чувствительность общества к оценке событий столетней давности и личности последнего российского императора и призвал общество выучить уроки истории, «чтобы не наступать на те же самые грабли».

«История - очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов - как национальных, так и антинациональных. При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы», - заявил предстоятель на заседании Высшего церковного совета в Москве.

Министр культуры Владимир Мединский недавно заявил, «идеи и мифы - тоже факты» и что «идеи и мифы, овладевшие массами, исторически весомее любых колизеев и виадуков». Он написал это в статье в «Российской газете», отвечая критикам его докторской диссертации по истории. В частности, он утверждала, что легендарный «образ 28 панфиловцев» стал материальной силой, которая «страшнее и прекраснее любого факта любого реального боя». «Не видеть в мифе факта - значит перестать быть историком», - заявил министр.

Там же Мединский изложил свое научное кредо: исторические факты он рассматривает с точки зрения национальных интересов: «Пардон, а с позиций интересов какой другой страны я должен рассматривать историю своего Отечества?»

Для недопущения спекуляций на теме истории патриарх назвал необходимым добросовестно работать с фактами. Он особо посоветовал избегать «домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом». Создатель фильма Алексей Учитель в этот же день сказал журналистам, что «Матильду» можно упрекнуть в исторических неточностях, но основные факты там представлены, наряду с авторской трактовкой отдельных событий и долей вымысла.

Патриарх Кирилл считает, что события ХХ века остаются для многих людей «кровоточащей раной». «Царственные страстотерпцы, сонм новомучеников и исповедников за веру, сотни тысяч жертв, уничтоженное духовное наследие, изгнание интеллектуального цвета нации за ее пределы»,.. - перечислил он. Он выразил сожаление, что эти события «часто становятся предметом спекуляций, в том числе и на художественном уровне».

По мнению предстоятеля, художественный вымысел - это драматургический прием, который нужен, чтобы усилить интерес зрителя к историческим фактам. «Ложь - это не драматургический прием. Ложь грубо искажает историческую действительность и сознательно вводит людей в заблуждение. Именно ложь лежала в основе пропаганды, ввергшей наш народ в революционный хаос, а затем и в пучину страданий. Не потому ли обращенный к стране призыв Александра Исаевича Солженицына "жить не по лжи" прозвучал так пронзительно и получил такой живой отклик, и в первую очередь в среде нашей художественной интеллигенции?» - заявил он.

Патриарх выразил надежду, что воспоминания людей о недавних событиях, в том числе высказанные в форме произведений искусства, будут в первую очередь содействовать примирению, а не служить источником новых раздоров или становиться поводом для оскорбления чьих-либо чувств и ценностей.

Главная противница показа «Матильды», депутат Госдумы Наталья Поклонская борется с картиной, которая, по ее мнению, оскорбляет чувства верующих и искажает истинные факты из жизни Николая II. Царя она называет святым государем. Общественная организция «Христианское госудрство - Святая Русь» ранее рассылала кинотеатрам письма с угрозами и требованием отказаться от показа картины. Лидер организации Александр Калинин недавно был арестован по обвинению в принуждении кинокомпаний отказаться от сделки. Поклонская 11 октября попросила генпрокурора Юрия Чайку запретить в России «Христианское государство», но и попросила внести представление министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отозвать прокатное удостоверение на «Матильду».

До ареста Калинина давление противников «Матильды» усиливалось, и все чаще стали раздаваться призывы к руководству РПЦ остановить экстремальные проявления фанатизма.

Кто и как воевал с «Матильдой»