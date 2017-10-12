Патриарх Кирилл впервые высказался о «Матильде»

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Патриарх Кирилл назвал «Матильду» «печально известным фильмом»
Максим Стулов / Ведомости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые высказал отношение к фильму Алексея Учителя «Матильда», о котором уже давно идут споры. Он назвал фильм «печально известным», признал право авторов на художественный вымысел, но призвал не путать художественный вымысел с опасной для общества ложью и посоветовал художникам добросовестно работать с фактами. Об этом сообщает «Интерфакс». Предстоятель РПЦ отметил особую чувствительность общества к оценке событий столетней давности и личности последнего российского императора и призвал общество выучить уроки истории, «чтобы не наступать на те же самые грабли».
«История - очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов - как национальных, так и антинациональных. При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы», - заявил предстоятель на заседании Высшего церковного совета в Москве.
Министр культуры Владимир Мединский недавно заявил, «идеи и мифы - тоже факты» и что «идеи и мифы, овладевшие массами, исторически весомее любых колизеев и виадуков». Он написал это в статье в «Российской газете», отвечая критикам его докторской диссертации по истории. В частности, он утверждала, что легендарный «образ 28 панфиловцев» стал материальной силой, которая «страшнее и прекраснее любого факта любого реального боя». «Не видеть в мифе факта - значит перестать быть историком», - заявил министр.
Там же Мединский изложил свое научное кредо: исторические факты он рассматривает с точки зрения национальных интересов: «Пардон, а с позиций интересов какой другой страны я должен рассматривать историю своего Отечества?»
Для недопущения спекуляций на теме истории патриарх назвал необходимым добросовестно работать с фактами. Он особо посоветовал избегать «домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом». Создатель фильма Алексей Учитель в этот же день сказал журналистам, что «Матильду» можно упрекнуть в исторических неточностях, но основные факты там представлены, наряду с авторской трактовкой отдельных событий и долей вымысла.
Патриарх Кирилл считает, что события ХХ века остаются для многих людей «кровоточащей раной». «Царственные страстотерпцы, сонм новомучеников и исповедников за веру, сотни тысяч жертв, уничтоженное духовное наследие, изгнание интеллектуального цвета нации за ее пределы»,.. - перечислил он. Он выразил сожаление, что эти события «часто становятся предметом спекуляций, в том числе и на художественном уровне».
По мнению предстоятеля, художественный вымысел - это драматургический прием, который нужен, чтобы усилить интерес зрителя к историческим фактам. «Ложь - это не драматургический прием. Ложь грубо искажает историческую действительность и сознательно вводит людей в заблуждение. Именно ложь лежала в основе пропаганды, ввергшей наш народ в революционный хаос, а затем и в пучину страданий. Не потому ли обращенный к стране призыв Александра Исаевича Солженицына "жить не по лжи" прозвучал так пронзительно и получил такой живой отклик, и в первую очередь в среде нашей художественной интеллигенции?» - заявил он.
Патриарх выразил надежду, что воспоминания людей о недавних событиях, в том числе высказанные в форме произведений искусства, будут в первую очередь содействовать примирению, а не служить источником новых раздоров или становиться поводом для оскорбления чьих-либо чувств и ценностей.
Главная противница показа «Матильды», депутат Госдумы Наталья Поклонская борется с картиной, которая, по ее мнению, оскорбляет чувства верующих и искажает истинные факты из жизни Николая II. Царя она называет святым государем. Общественная организция «Христианское госудрство - Святая Русь» ранее рассылала кинотеатрам письма с угрозами и требованием отказаться от показа картины. Лидер организации Александр Калинин недавно был арестован по обвинению в принуждении кинокомпаний отказаться от сделки. Поклонская 11 октября попросила генпрокурора Юрия Чайку запретить в России «Христианское государство», но и попросила внести представление министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отозвать прокатное удостоверение на «Матильду».
До ареста Калинина давление противников «Матильды» усиливалось, и все чаще стали раздаваться призывы к руководству РПЦ остановить экстремальные проявления фанатизма.
Кто и как воевал с «Матильдой»
Кадр из фильма / Творческо-производственное объединение «РОК»
Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, против нее активно выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. В широкий прокат фильм выйдет лишь 26 октября. Вспоминаем, как нападки отдельных чиновников сделали «Матильду» самым скандальным фильмом
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Личный архив Игоря Смыкова
В начале мая 2016 г. президент общественной организации «Православная миссия по возрождению духовных ценностей русского народа» Игорь Смыков привез икону Николая II в Крым (Наталья Поклонская тогда занимала должность прокурора региона). Тогда же Смыков направил обращение к генеральному прокурору России с просьбой провести проверку готовящегося к выходу фильма
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Национально-консервативное движение
В июле 2016 г. на сайте Change.org разместили петицию за отмену показов «Матильды», которая к середине сентября 2017 г. набрала более 24 000 подписей. 17 июля «Национальное консервативное движение» и «Союз православных хоругвеносцев» провели митинг (на фото), посвященный дню памяти царственных мучеников. В ходе митинга хоругвеносцы сжигали постеры фильма
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Руслан Шамуков/ТАСС
В ноябре 2016 г. теперь уже депутат Госдумы Наталья Поклонская (на фото в своем кабинете) направила запрос в генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на наличие признаков оскорбления чувств верующих и разжигания расовой и межнациональной розни. Ранее к депутату с жалобой обратилось движение «Царский крест», назвав картину «антироссийской и антирелигиозной провокацией». Генпрокуратура нарушений в фильме не выявила. В январе 2017 г. Поклонская направила новый запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести дополнительную проверку сценария и финансирования картины
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Сергей Портер / Ведомости
В феврале 2017 г. стало известно, что режиссер кинокартины Алексей Учитель обратился в Генпрокуратуру с просьбой оградить коллектив фильма от клеветы Поклонской и угроз со стороны экстремистски настроенных личностей. Через два месяца Поклонская сообщила, что по ее просьбе была проведена экспертиза фильма «Матильда», результаты проверки были переданы в прокуратуру. Эксперты пришли к выводу, что картину нельзя демонстрировать публично
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Сергей Фадеичев / ТАСС
Тогда же в апреле Алексей Учитель направил жалобу на действия Поклонской в комитет по этике Госдумы. Месяцем позже по запросу депутата полиция провела проверку финансовой деятельности петербургской студии «Рок» Алексея Учителя
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Roman Kulguskin / Twitter
В июле 2017 г. на матче «Спартак» – «Локомотив» болельщики вывесили баннеры против фильма «Матильда». Тогда же депутат Поклонская направила запрос от 37 депутатов и 100 000 обращений граждан против «Матильды» в Министерство культуры, МВД и снова в Генпрокуратуру
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Григорий Сысоев / РИА Новости
«Я думаю, что это хорошо организованная рекламная кампания. Действительно, втянули уже всю страну в эти разборки», – заявил режиссер Владимир Меньшов в мае, подчеркнув, что относится «резко отрицательно» к оценке картины до ее выхода на экраны (цитата по ТАСС)
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vk.com/sorok_sorokov
1 августа 2017 г. в российских городах России прошли молитвенные стояния против картины «Матильда». Организатором выступило православное общественное движение «Сорок сороков»
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Руслан Шамуков / ТАСС
В этом же месяце прокуратура Симферополя предупредила кинотеатры о том, что даже трейлер «Матильды» показывать недопустимо. Позже региональная прокуратура Крыма сняла запрет на показ трейлера в симферопольских кинотеатрах
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Андрей Гордеев / Ведомости
10 августа 2017 г. Минкультуры (на фото министр Владимир Мединский) выдало фильму прокатное удостоверение с рейтингом 16+
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Саид Царнаев / РИА Новости
Правда, в этом же месяце министр культуры Владимир Мединский получил письма от Рамзана Кадырова (на фото) с просьбой отменить показ картины в Чечне. «Никакого запрета не будет! Знаете почему? Очень просто! В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма. Уверен, что и в других регионах фильм не найдет зрителя», — написал Кадыров 10 августа
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Пресс-служба главы Республики Ингушетии
Первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов попросил Минкультуры не показывать фильм Алексея Учителя в Дагестане, а единственный кинопрокатчик Ингушетии – кинотеатр «Дружба» отказался показывать «Матильду». В сентябре руководство сети кинотеатров «Мир» и «Вершина» в Сургуте получили рекомендации от департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа не показывать фильм «Матильда», об этом сообщил «Интерфакс»
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«Ночные новости»
Рано утром 4 сентября 2017 г. в киноконцертный зал «Космос» в Екатеринбурге, где должен был состоятся показ «Матильды», въехал УАЗ, за рулем которого был Денис Мурашов, он также поджег автомобиль. Фойе «Космоса» выгорело полностью. Позже СМИ сообщили, что Денис Мурашов состоит на психиатрическом учете. Накануне в ночь на 31 августа неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание студии Алексея Учителя в Петербурге. Позже мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман связал поджог киноконцертного зала «Космос» с нагнетанием истерии вокруг фильма «Матильда», хотя именно в тот день показа картины не планировалось
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Кадр из фильма / Творческо-производственное объединение «РОК»
8 сентября 2017 г. муниципальные кинотеатры Кемеровской области отказались от показа картины режиссера Алексея Учителя. А 11 сентября 2017 г. стало известно, что две москвички пожаловались в ФАС на рекламную кампанию фильма. Они считают, что был нарушен закон о рекламе и защите конкуренции
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Михаил Почуев / ТАСС
В ночь на 11 сентября неизвестные подожгли два автомобиля возле офиса адвоката Алексея Учителя и разбросали листовки с лозунгом «За "Матильду" гореть». «Это уже четвертый эпизод насильственных действий от сторонников Поклонской и противостояния "Матильде". В рамках этих действий правоохранительные [органы], я считаю, лично зададут депутату Поклонской неприятные вопросы», – заявил адвокат Константин Добрынин
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Юрий Смитюк / ТАСС
11 сентября 2017 г. жители Владивостока первыми посмотрели «Матильду» на предпремьерном показе в кинотеатре «Иллюзион». А 21 сентября в на улицах города появились маршрутные автобусы с постерами, которые призывают предотвратить прокат картины Алексея Учителя «Матильда»
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Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС
12 сентября 2017 г. крупнейшая сеть кинотеатров России «Синема парк» и «Формула кино» (объединены в единую сеть) отказалась от показа «Матильды» из-за участившихся угроз в адрес кинотеатров в разных городах России
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Максим Стулов / Ведомости
В фильме «Матильда» нет ничего оскорбительного для памяти Николая II и русской монархии, заявил министр культуры Владимир Мединский 13 сентября. «Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные «активисты» дискредитируют и государственную культурную политику, и церковь. Православие – оно ведь о любви, а не о ненависти», – говорится в заявлении Мединского, опубликованном на сайте министерства
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ТАСС
14 сентября агентство ТАСС опубликовало в Facebook фотографию со встречи режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Когда и где была сделана фотография, агентство не уточнило. 24 августа Учитель рассказал об «исторической» встрече с Поклонской. Он упомянул о ней на презентации фестиваля «Будем жить!»
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Анна Омельченко / Фотобанк Лори
Кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге за первый день предварительных продаж билетов на «Матильду» продал 10% билетов, сообщила администрация кинотеатра 15 сентября. «Мы впервые начинаем продажу билетов настолько заранее до начала показа фильма. На другие фильмы за первый день продаж продается около 1% билетов. Продажи на "Матильду" пока бьют все рекорды», – отметил собеседник «Интерфакса». Официальная премьера назначена на 26 октября
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Сергей Портер / Ведомости
«Я не видел картину «Матильда», думаю, что здесь очень много спекуляций. Этот вопрос должен решаться с самого начала, Фонд кино должен понимать, на что он идет, выделяя деньги… Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, это решает Фонд кино», — говорил режиссер Никита Михалков 16 сентября. По его мнению, любой автор должен понимать, на какие риски он идет, создавая фильм о причисленном к лику святых
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МВД России / ТАСС
20 сентября в полицию доставили несколько человек, в том числе лидера организации «Христианское государство – Святая Русь» Александра Калинина (на фото). Задержание произошло в связи с уголовным делом о поджоге автомобилей возле офиса адвоката Учителя Константина Добрынина, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах
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Игорь Зарембо / РИА Новости
27 сентября вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова подала обращение к генпрокурору Юрию Чайке и министру культуры Владимиру Мединскому с претензией о нарушении ее авторских прав на фильм «Матильда» режиссером Алексеем Учителем. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook депутат Госдумы Наталья Поклонская
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Кадр из фильма / Творческо-производственное объединение «РОК»
Официально «Матильда» выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре «Октябрь»