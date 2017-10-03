«Коммерсантъ» процитировал заключение экспертов о диссертации Мединского

В докторской диссертации по истории министр культуры Владимир Мединский не открыл «ничего нового», поскольку выводы о тенденциозности иностранных авторов по отношению к России были впервые сформулированы еще в XIX веке. Это говорится в заключении экспертного совета ВАК по истории, документ цитирует «Коммерсантъ». 2 октября совет рекомендовал лишить Мединского ученой степени за «крайне низкий уровень» проделанного им исследования. Ранее диссовет МГУ не нашел в тексте диссертации заимствований, а диссовет Белгородского госуниверситета в июле признал работу соответствующей критериям ВАК.

Эксперты совета не согласились с утверждением Мединского, что «национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности», пишет «Коммерсантъ». Таже они отметили, что автор диссертации занимается «исправлением» неточностей в сочинениях иностранцев, «не отдавая себе отчета в том, что для такого рода сочинений они естественны и неизбежны», и, стремясь доказать ошибки иностранцев, часто ссылается на русские летописи как на абсолютно достоверный источник. «Очевидно, он не придает значения тому, что летописи нуждаются в специальной источниковедческой критике и перекрестной проверке», - цитирует издание.

Также авторы отчета отмечают избирательность министра, который выбирает из русских источников только те, что подтверждают его тезисы. «Многократно опровергая ложные, по его мнению, свидетельства иностранцев о пьянстве русских священников, диссертант обходит вниманием материалы Стоглавого собора 1551 г., где этот порок духовенства был признан самой Русской Православной церковью, - говорится в отчете экспертов. - Диссертант отвергает известие Герберштейна о получении крымским ханом грамоты с обязательством платить дань, хотя аналогичная информация есть в Разрядной книге — официальном документе».

То, что Мединский взял за основу исследования труды иностранцев, но анализировал их переводы на русский язык, эксперты назвали сомнительным методом работы. Они усомнились в том, что он вообще работал в архивах: «В его сочинении на почти четырехстах страницах основного текста удается обнаружить всего 13 ссылок на архивные фонды, имеющие откровенно номинальный характер».

Президиум ВАК рассмотрит рекомендацию экспертного совета 20 октября.