Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Наука в диссертации не найдена
Историки – эксперты ВАК не нашли в диссертации Владимира Мединского научной ценности
Это решение может сказаться на его карьере
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В диссертации Владимира Мединского экспертам ВАК не удалось найти научный подход
Андрей Гордеев / Ведомости
Экспертный совет по истории Высшей аттестационной комиссии (ВАК) большинством голосов (17 – «за», 3 – «против», 1 – «воздержался») принял решение поддержать заявление о лишении ученой степени доктора исторических наук министра культуры Владимира Мединского. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник в экспертном совете по истории ВАК, а также один из заявителей – филолог Иван Бабицкий. По словам собеседника в экспертном совете, пока это рекомендация совета, окончательное решение примет президиум ВАК.
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