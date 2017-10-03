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Елена Мухаметшина|Ксения Болецкая
Власть
Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Наука в диссертации не найдена

Историки – эксперты ВАК не нашли в диссертации Владимира Мединского научной ценности

Это решение может сказаться на его карьере

Экспертный совет по истории Высшей аттестационной комиссии (ВАК) большинством голосов (17 – «за», 3 – «против», 1 – «воздержался») принял решение поддержать заявление о лишении ученой степени доктора исторических наук министра культуры Владимира Мединского. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник в экспертном совете по истории ВАК, а также один из заявителей – филолог Иван Бабицкий. По словам собеседника в экспертном совете, пока это рекомендация совета, окончательное решение примет президиум ВАК.

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