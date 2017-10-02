Мединский не стал комментировать решение экспертного совета ВАК

Министр культуры России Владимир Мединский отказался комментировать решение, вынесенное экспертным советом Высшей аттестационной комиссии по поводу его ученой степени.

«Я не могу комментировать, меня там не было», — заявил министр, добавив, что на совете был его представитель.

На данный момент Мединский находится в Ашхабаде в составе делегации президента России, прибывшего ранее с визитом в Туркмению.

2 октября стало известно, что эксперты ВАК рекомендовали лишить министра степени доктора наук. В Минкультуры считают данное решение «промежуточным». Окончательно вопрос будет рассмотрен 20 октября, рассказал «РИА Новости» источник, близкий к ВАК.