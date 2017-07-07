Белгородский университет не стал лишать Мединского ученой степени

Диссовет БелГУ не стал лишать Мединского ученой степени Е. Разумный / Ведомости

Диссертационный совет по историческим наукам Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) отказался лишать степени доктора исторических наук министра культуры Владимира Мединского. На заседании из 25 членов диссовета были 23 человека, сообщал ТАСС. В повестке заседания был единственный вопрос: «О лишении степени доктора исторических наук Мединского Владимира Ростиславовича». Большинство - 19 участников совета - проголосовали против лишения Мединского степени, трое воздержались, против не выступил никто.

Из заключения комиссии следует, что претензии к диссертации необоснованны. «Диссертация В. Мединского полностью соответствует требованиям, <...> формальных нарушений в получении докторской степени автором нет», - говорится в тексте резолюции. Выводы заявителей не могут быть формально приняты, подтверждено, что диссертация выполнена автором, а доводы заявителей не соответствуют действительности, написано в тексте. Методологические подходы заявителей не совпадают с подходами автора диссертации, отметил один из членов диссовета. «Заявители как будто спорят не с Мединским, а с немецким физиком Вернером Гейзенбергом, который говорил: «Настоящую новую землю в той или иной науке можно достичь лишь тогда, когда в решающий момент имеется готовность оставить то основание, на котором покоится прежняя наука, и в известном смысле совершить прыжок в пустоту», - сказал он.

В заключении диссовета говорится, что уровень перефразированных цитирований без ссылок в работе министра «составляет 0,09% от текста и это не может свидетельствовать о плагиате», сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Предметом рассмотрения диссовета была не сама диссертация Мединского, а именно заявление о лишении его ученой степени, цитировал «Интерфакс» проект документа.

Сам Мединский не заседании не присутствовал, поскольку был в Китае на ежегодной встрече министров культуры стран БРИКС. В Белгороде его представлял научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. На заседании также присутствовал один из участников «Диссернета» - Андрей Заякин.

Диссертационный совет в Белгородском госуниверситете стал третьим диссоветом, куда направили работу министра культуры. Изначально диссертацию Мединского должен был рассматривать диссовет при Уральском федеральном университете, но заявление было отозвано, поскольку, по словам председателя ВАК Владимира Филиппова, истек двухмесячный срок его рассмотрения. Позже было решено направить диссертацию в диссовет по истории при МГУ, однако он отказался рассматривать заявление, поскольку диссертация в совет так и не пришла. Оказалось, что она была направлена не в диссовет исторического факультета, а в диссовет на факультете госуправления МГУ. В начале марта стало известно, что диссовет по истории был закрыт. В апреле президиум ВАК по предложению экспертного совета по истории решил направить диссертацию в Белгород.

За три дня до заседания в «Российской газете» Мединский опубликовал статью, где в очередной раз отверг претензии к своей диссертации, заявив, что тот, кто не видит в мифе факта, перестаёт быть историком. «Мы с вами лично в Куликовской битве не участвовали и свечку при много чем еще не держали. То есть для нашего сознания история не есть непосредственно нами наблюдаемое событие, а всегда отражение в восприятии других людей», - написал министр.

Заявление о лишении Мединского ученой степени подали в ВАК в апреле 2016 г. активист сообщества «Диссернет», специалист по позднему Ренессансу Иван Бабицкий, а также доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский. По мнению заявителей, диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» пестрит грубейшими ошибками, автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету».