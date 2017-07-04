Мединский ответил на критику своей диссертации

Министр культуры Владимир Мединский опубликовал колонку в «Российской газете» – она стала ответом его оппонентам, которые выступают с критикой диссертации министра.

Мединский объясняет, что до сих пор не вмешивался в дискуссию по этому вопросу по двум причинам: «Во-первых, обвинения казались смехотворными. Во-вторых, не было времени».

Своих критиков министр называет «группой ученых-либералов». Он приводит выдержку из коллективного письма, опубликованного в «Коммерсанте» от 28 октября 2016 г.: «Особое внимание привлекает главный методический принцип, лежащий в основе этой работы: критерием истинности и достоверности исторического труда автор объявляет соответствие "интересам России"».

«Что значит – нельзя рассматривать исторические труды и события с позиции национальных интересов? Почему это "лженаучно"? Вот это вообще за гранью моего понимания. Пардон, а с позиций интересов какой другой страны я должен рассматривать историю своего Отечества?» – удивляется министр культуры.

Мединский пишет, что «любой историк всегда – носитель определенного типа культуры, представлений своего круга и своего времени», а «абсолютной объективности» не существует, «разве что с точки зрения инопланетянина». «Иначе говоря, всякая история, если по-честному, есть современная история. Ибо каждый смотрит в прошлое с позиции своего дня», – подчеркивает Мединский.

По его мнению, история состоит из фактов, но «идеи и мифы – тоже факты»: «Неумение увидеть в мифе факта – значит перестать быть историком». История всегда субъективна и опосредована, в этой науке нет и «беспристрастного подхода», также отмечает он.

Мединский также удивляется, почему такая активная дискуссия о его диссертации началась «именно сейчас». «Что случилось? Подошел очередной грант? Близятся выборы? Или сама тема опоры на нацинтересы, суверенитета в проведении культурной и исторической политики, стала с усилением внешнего давления на Россию более актуальной?» – предполагает он.

Мединский напоминает о высказывании президента Владимира Путина, который на встрече с историками в 2014 г. заявил о попытках «перекодировать общество нашей страны», что «не может быть не связано с попытками историю переписать». «Мы знаем, это делается не в первый раз. Кто управляет историей, управляет будущим... И мы прекрасно осознаем: настоящий историк не просто изучает прошлое, не просто пытается его понять, осмыслить, извлечь и систематизировать уроки прошедшего. Он сквозь призму опыта прошлого осмысливает настоящее. Предлагает программу на будущее. Ибо сказано: БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО», – заключает министр.

Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано в ВАК в апреле 2016 г. По мнению заявителей, диссертация пестрит грубейшими ошибками, автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету».