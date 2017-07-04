Мединский не будет присутствовать на рассмотрении его диссертации диссоветом БелГУ

Министр культуры Владимир Мединский не будет участвовать в рассмотрении его диссертации советом Белгородского университета 7 июля. Вместо министра на заседании будет присутствовать его представитель.

«Что касается диссертации, я направил сегодня письмо руководителю диссертационного совета, принес извинения за невозможность участвовать лично. Направлю туда, безусловно, своего представителя, который выступит с заявлением от моего имени», – заявил Мединский.

Министр объяснил, что в это время он будет присутствовать на ежегодной встрече министров культуры стран БРИКС в Китае. «Это обязательное мероприятие, в котором не участвовать я не могу», – подчеркнул он, добавив, что за время отпуска написал статью, где изложил свою позицию по вопросу о своей диссертации.