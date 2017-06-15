Диссертацию Мединского рассмотрят в Белгородском госуниверситете 7 июля

Назначена новая дата рассмотрения диссертации министра культуры России Владимира Мединского. Работа будет рассмотрена диссертационным советом Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») 7 июля. Как сообщила руководитель управления вуза по связям с общественностью и СМИ Вероника Смирнова, в специальную комиссию вошли члены диссовета по специальности «Отечественная история».

«Будет ли сам автор, неизвестно. Он, естественно, уведомлен о дате назначения рассмотрения диссертации советом, - отметила Смирнова. - Заседание в соответствии с положением может проходить и в отсутствие автора».

История с диссертацией министра культуры началась в апреле 2016 г., когда участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени доктора наук. По его мнению, написанная главой Минкульта работа под названием «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» «не имеет научной ценности».

ВАК сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету им. М. В. Ломоносова. Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля 2017 г. и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты. Тогда 21 апреля президиум ВАК постановил отдать диссертацию Мединского на рассмотрение в диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета.