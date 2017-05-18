В БелГУ диссертацию Мединского рассмотрят не позднее 17 июля

Диссертационный совет по истории при Белгородском национальном исследовательском университете (НИУ «БелГУ») примет решение по диссертации министра культуры Владимира Мединского не позднее 17 июля. Это «Интерфаксу» сообщили в управлении вуза по связям с общественностью. Начальник управления Вероника Смирнова сослалась на письмо на имя ректора Олега Полухина о том, что заключение диссовета и стенограмма заседания должны поступить в Минобрнауки не позднее двух месяцев со дня получения извещения. Извещение поступило в университет 17 мая, добавила она.

О том, что решать судьбу диссертации поручили белгородским ученым, стало известно в апреле. Работу Мединского обвиняют в ненаучности. Она передавалась в два диссертационных совета, но один ее не успел рассмотреть из-за накладки со сроками, а второй, не рассматривая сам текст, констатировал, что плагиата в нем нет. Сам министр считает претензии к своей работе политическими нападками.

Заявление о лишении Мединского ученой степени подали в ВАК в апреле 2016 г. активист сообщества «Диссернет», специалист по позднему Ренессансу Иван Бабицкий, а также доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский. По мнению заявителей, диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» пестрит грубейшими ошибками, автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету». Мединский настаивал на правильности оценки исторических событий с точки зрения их соответствия национальным интересам: «Если они [заявители] считают оценку с точки зрения интересов нашей страны неправильной, у меня вопрос к товарищам оппонентам: а с точки зрения интересов какой другой страны мы должны оценивать события, происходящие в России?»