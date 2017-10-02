Мединского рекомендовали лишить ученой степени

М. Стулов / Ведомости

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории большинством голосов принял решение поддержать заявление о лишении ученой степени доктора исторических наук министра культуры Владимира Мединского. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник в экспертном совете ВАК по истории, а также один из заявителей - филолог Иван Бабицкий.

По словам собеседника в экспертном совете, пока это рекомендация совета, окончательное решение примет президиум ВАК. На заседании присутствовал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Он подтвердил «Ведомостям», что был на заседании экспертного совета, однако мнение совета – «это всего лишь рекомендация и никакого последствия она не имеет, все будет решаться на следующем [уровне] – на президиуме ВАК».

Президиум ВАК должен утвердить решение экспертного совета, потому что «в президиуме специалисты по любой науке составляют меньшинство», говорит Бабицкий. «Если брать обычный ход вещей, то президиум всегда соглашается с экспертным советом. Если вскрываются новые фактические обстоятельства, то президиум может вернуть дело в экспертный совет. На моей памяти не было случая, чтобы президиум проголосовал иначе, чем экспертный совет. Однажды был случай, когда рекомендацию вернули в экспертный совет и добились его пересмотра экспертным советом. Но сомневаюсь, что это возможно в случае с Мединским», - считает Бабицкий.

В июле диссертационный совет по истории Белгородского госуниверситета (БелГУ) отказался лишать Владимира Мединского степени доктора исторических наук. После этого решение БелГУ поступило на рассмотрение в экспертный совет ВАК.

Заявление о лишении министра культуры ученой степени подали в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) в апреле 2016 г. доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. По мнению заявителей, диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении истории России второй половины XV – XVII в.» пестрит грубыми ошибками, автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету». Диссовет в БелГУ был третьим, куда направили работу министра культуры, - после советов при Уральском федеральном университете и при МГУ.

Мединский защищал свою работу, указывая, что историк и написанная им история в принципе не могут быть объективными, а «идеи и мифы, овладевшие массами, исторически весомее любых колизеев и виадуков». «Что более повлияло на ход Великой Отечественной? Сам бой 4-й роты политрука Клочкова под Волоколамском, уничтоженные 28 (или 128?) бойцами 17 (или 10?) - да какая, к черту, разница! - фашистских танков? Или тот самый миф-образ, созданный журналистами «Красной звезды»?» - вопрошал Мединский на страницах «Российской газеты».

Критики министра указывали, что тем самым, безотносительно научного уровня работы, единственным критерием истинности истории для Мединского становится соответствие национальным интересам России.