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Мединского рекомендовали лишить ученой степени

Такое решение принял экспертный совет ВАК, президиум, как правило, утверждает решение совета

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории большинством голосов принял решение поддержать заявление о лишении ученой степени доктора исторических наук министра культуры Владимира Мединского. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник в экспертном совете ВАК по истории, а также один из заявителей - филолог Иван Бабицкий.

По словам собеседника в экспертном совете, пока это рекомендация совета, окончательное решение примет президиум ВАК. На заседании присутствовал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Он подтвердил «Ведомостям», что был на заседании экспертного совета, однако мнение совета – «это всего лишь рекомендация и никакого последствия она не имеет, все будет решаться на следующем [уровне] – на президиуме ВАК».

Президиум ВАК должен утвердить решение экспертного совета, потому что «в президиуме специалисты по любой науке составляют меньшинство», говорит Бабицкий. «Если брать обычный ход вещей, то президиум всегда соглашается с экспертным советом. Если вскрываются новые фактические обстоятельства, то президиум может вернуть дело в экспертный совет. На моей памяти не было случая, чтобы президиум проголосовал иначе, чем экспертный совет. Однажды был случай, когда рекомендацию вернули в экспертный совет и добились его пересмотра экспертным советом. Но сомневаюсь, что это возможно в случае с Мединским», - считает Бабицкий.

В июле диссертационный совет по истории Белгородского госуниверситета (БелГУ) отказался лишать Владимира Мединского степени доктора исторических наук. После этого решение БелГУ поступило на рассмотрение в экспертный совет ВАК.

Заявление о лишении министра культуры ученой степени подали в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) в апреле 2016 г. доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. По мнению заявителей, диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении истории России второй половины XV – XVII в.» пестрит грубыми ошибками, автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету». Диссовет в БелГУ был третьим, куда направили работу министра культуры, - после советов при Уральском федеральном университете и при МГУ.

Мединский защищал свою работу, указывая, что историк и написанная им история в принципе не могут быть объективными, а «идеи и мифы, овладевшие массами, исторически весомее любых колизеев и виадуков». «Что более повлияло на ход Великой Отечественной? Сам бой 4-й роты политрука Клочкова под Волоколамском, уничтоженные 28 (или 128?) бойцами 17 (или 10?) - да какая, к черту, разница! - фашистских танков? Или тот самый миф-образ, созданный журналистами «Красной звезды»?» - вопрошал Мединский на страницах «Российской газеты».

Критики министра указывали, что тем самым, безотносительно научного уровня работы, единственным критерием истинности истории для Мединского становится соответствие национальным интересам России.

Комментарии  ()
hzubov
14:29 02.10.2017
Следует сделать как в Казахстане - Запретить чиновникам защищать диссертации. Или ввести специально для них степени "патриотических" наук. Не жалко
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