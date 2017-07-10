Критики диссертации Мединского надеются на высшие силы

Экспертный совет ВАК предположительно рассмотрит решение БелГУ и диссертацию Мединского на следующем заседании в сентябре Максим Стулов / Ведомости

Диссертационный совет по истории Белгородского госуниверситета (БелГУ) отказался лишать степени доктора исторических наук министра культуры Владимира Мединского. На заседании в пятницу присутствовали 22 из 25 членов совета, 19 проголосовали против лишения степени, трое воздержались. Заявление о лишении министра ученой степени подали в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) в апреле 2016 г. доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий (см. врез).

Это заявление было рассмотрено, несмотря на содержащиеся в нем оскорбительные выражения вроде «почти неправдоподобная для ученого-гуманитария степень невежества автора», отмечается в заключении диссовета. Предметом рассмотрения стало именно заявление ученых, а не диссертация, поскольку «рассмотрению подлежат доводы заявителей, а не выводы диссертации как таковой, которая уже прошла процедуру защиты и признания ВАКом». Диссертация, полагают члены совета, соответствует «критерию внутреннего единства», в ней «разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, и решена научная проблема, имеющая важное политическое значение». Претензии по содержанию диссертации не могут быть приняты, поскольку «касаются частных вопросов, а не основных выводов диссертации», говорится в заключении: «Ссылки на то, что автор диссертации многие утверждения из источников опровергает фразой «а на самом деле было не так», являются натяжкой, так как после этой фразы следует аргументация автора». Кроме того, отдельные «элементы идеологической тенденциозности», присутствующие в диссертации, не подменяют собой ее научности, а «не меньшая идеологическая тенденциозность» содержится в заявлении, полагают белгородские ученые.

Что не так Диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении истории России второй половины XV – XVII в.» пестрит грубыми ошибками, автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету», считают заявители.

Сам Мединский на заседании не присутствовал, поскольку был в командировке в Китае, его интересы представлял научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. На заседании также присутствовал участник «Диссернета» Андрей Заякин.

Диссовет в БелГУ стал третьим, куда направили работу министра культуры, после советов при Уральском федеральном университете и при МГУ. Экспертный совет ВАК предположительно рассмотрит решение БелГУ и диссертацию Мединского на следующем заседании в сентябре, говорит зампред экспертного совета ВАК, профессор МГУ Антон Горский, затем материалы будут переданы в президиум ВАК.

В заключении диссовета проигнорированы претензии по существу диссертации, при этом в его составе «много археологов, которые зависят от Минкультуры», отмечает Бабицкий. По его мнению, совет цинично признал право ученого на тенденциозность и на защиту чужих результатов в качестве собственных. По опыту «Диссернета» известно, что даже если диссовет не лишает степени, то экспертный совет ВАК может принять противоположное решение и президиум его, как правило, поддерживает, говорит Бабицкий. В белгородском диссовете почти не было профильных ученых, а в экспертном совете они есть, добавляет Заякин: «Диссовет пытался формулировать претензии к заявлению в категориях права, в котором он не разбирается, но их соображения смешны. Объяснение недостатков заключения также будет направлено в экспертный совет».