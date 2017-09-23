Лидера «Христианского государства» арестовали по делу об угрозах кинотеатрам

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин арестован по делу о принуждении кинотеатров к отказу от показа «Матильды» Алексея Учителя.

«На основании ходатайства следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводятся слова Волк на сайте МВД.

Калинин подозревается в принуждении «руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров» (ст. 179 УК РФ).

От имени возглавляемого Калининым движения в кинотеатры «Формула кино», «Синема парк» и «Киномакс» приходили письма с угрозами. В них говорилось, что если «Матильда» выйдет в прокат, «кинотеатры реально начнут поджигать».