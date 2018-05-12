Митрохин уйдет с поста руководителя московского «Яблока» после выборов мэра

Лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин Максим Стулов / Ведомости

Московская конференция «Яблока» на полгода продлила полномочия Сергея Митрохина в должности председателя московского отделения на переходный период в полгода. Такое предложение сделал основатель партии Григорий Явлинский, и за него проголосовало большинство делегатов конференции. Однако через полгода отделение выберет новое руководство, Митрохин на пост председателя московского отделения выдвигать свою кандидатуру не будет. За продление полномочий Митрохина на полгода проголосовали 38 делегатов, «против» – 10.

Такое предложение вызвало недовольство сторонников члена «Яблока» Максима Каца (в апреле в партию приняли 200 человек). Проблема в недоверии обеих сторон друг к другу, заявил Кац: «Нужно, чтобы структура, которая будет обеспечивать переходный период, вызывала доверие у всех. Однако я против, чтобы на переходный период отделение возглавлял Митрохин». Он призвал к тому, чтобы отделение на это время возглавил человек, которому доверяют все стороны. Один из новых членов партии предложил выдвинуть на этот пост Григория Явлинского, однако тот отказался. После этого член федерального бюро партии Андрей Бабушкин предложил Митрохина на пост председателя отделения, что по его словам будет компромиссом. Из зала спросили, правда, ли что в случае избрания через полгода Митрохин уйдет с поста председателя отделения. Он подтвердил это решение, заявив, что партии необходимо обновление.

После окончания переходного периода, не позднее ноября 2018 г., состоится общее собрание, которое изберет новое руководство отделения на обычный срок в два года. По словам Явлинского, переходный период нужен, поскольку конференция, прошедшая в субботу, не представляет большую часть организации, потому что ее делегаты были выбраны два года назад, а после этого численность отделения выросла вдвое.

Кац сказал «Ведомостям», что он через полгода будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя московского «Яблока» и хотел бы конкурировать с Митрохиным, однако теперь это не получится. По его словам, Явлинский дал ему гарантии, что на осенних выборах председателя отделения смогут проголосовать все новые члены партии. В июне «Яблоко» проведет новую конференцию, на которой пообещали зарегистрировать самого Каца и его сторонников. Только зарегистрированные члены партии имеют право избираться в руководящие органы.

В региональный совет московского отделения войдут 14 человек, туда будут избраны также двое сторонников Каца – Анастасия Брюханова и Анна Кузнецова. В совет войдет и Явлинский. В апреле в отделение приняли около 200 сторонников Каца, однако они остаются незарегистрированными членами партии и не являются делегатами на нынешней конференции.

В мае «Яблоко» проведет праймериз, на которых планируют выбрать кандидата в мэры Москвы. Пока о своем желании выдвигаться от «Яблока» заявлял Митрохин. Конфликт в «Яблоке» продолжается уже два года. Максим Кац и Дмитрий Гудков, а также их сторонники, помогали в последние два года во всех избирательных кампаниях «Яблоку». С их помощью «Яблоко» провело в муниципальные депутаты 177 своих выдвиженцев. Однако все это время в партию сторонников Каца не принимали. Митрохин считает действия Каца рейдерством, полагая, что он хочет захватить московское отделение.