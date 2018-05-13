Французские СМИ назвали напавшего на прохожих в Париже выходцем из Чечни

Расследованием нападения занимается антитеррористическое подразделение парижской полиции Thibault Camus / AP

Полицейские установили личность мужчины, который вечером в субботу напал с ножом на прохожих в центре Парижа, сообщают радиостанция Europe 1 и агентство AFP. По их данным, им оказался 20-летний выходец из Чечни. У нападавшего не было при себе документов, но следователи установили его личность по отпечаткам пальцев, говорится в сообщении радиостанции.

Полиция задержала родителей молодого человека для допроса, сообщает радиостанция RTL. «Личность нападавшего установлена, его родители помещены под стражу», – говорится в сообщении радиостанции.

Нападение произошло 12 мая около 21.30 по местному времени (22.30 мск). Мужчина ударил ножом нескольких случайных прохожих. По данным полиции, пострадали пять человек, один из них (29-летний мужчина) скончался от полученных ранений. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии – 34-летний мужчина, который перенес операцию, и 54-летняя женщина. Еще двое раненых – девушка и молодой человек – получили менее серьезные ранения.

Также преступник пытался войти в расположенные рядом бары и рестораны, но спрятавшиеся там люди не пустили его. Полиция сначала пыталась задержать мужчину с помощью электрошокеров, но ей это не удалось. После этого нападавший был застрелен.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство», заявив, что нападение совершил один из ее «солдат», сообщил Reuters. По данным агентства, нападавший во время атаки кричал «Аллах акбар».

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападавшего террористом. Дело будет расследовать антитеррористическое подразделение парижской полиции, пишет Le Parisien со ссылкой на прокурора Парижа Франсуа Молена.