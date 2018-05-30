Политика / Демократия

«Яблоко» определилось с двумя претендентами на пост мэра Москвы

Итоговый кандидат станет известен по результатам второго тура праймериз
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Первый тур праймериз не помог определить кандидата в мэры Москвы от партии «Яблоко». Во второй тур прошли председатель московского отделения партии Сергей Митрохин и глава муниципалитета Тверской Яков Якубович. Митрохин набрал 24% голосов, Якубович - 23%. Чтобы победитель определился в первом туре, ему необходимо было набрать более 50% голосов.

Голосование на праймериз «Яблока» проходило с воскресенья по вторник, в нем могли принять участие около 4000 выборщиков, среди которых члены партии, муниципальные депутаты, журналисты и общественные деятели. В итоге в голосовании приняли участие более 1500 человек. До этого в течение недели в «Яблоке» проходили дебаты, в которых участвовал 21 кандидат, заявившийся на праймериз. Победителем стал Яков Якубович.

Перед началом голосования на праймериз основатель партии Григорий Явлинский призвал всех голосовать за Сергея Митрохина, председатель партии Эмилия Слабунова — за главу муниципалитета Гагаринский Елену Русакову. Чтобы быть зарегистрированным на пост мэра Москвы, кандидатам необходимо преодолеть муниципальный фильтр, то есть собрать 110 подписей муниципальных депутатов в 110 районах Москвы. Нужного числа депутатов для этого у «Яблока» нет, как и у любой другой оппозиционной силы в Москве: осенью 2017 г. года при поддержке партии муниципальными депутатами стали 181 человек, но они представляют 51 район.

К праймериз «Яблока» были допущены беспартийные, но в них не имели права участвовать члены других партий и те, кого когда-то исключили из «Яблока». Из-за этого в предварительном голосовании не могли участвовать ни экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, ни глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин, исключенный из «Яблока» в 2008 г. И Гудков, и Яшин ранее объявили, что планируют принять участие в выборах мэра 9 сентября.

Согласно положению о праймериз, их участник должен был собрать в свою поддержку 20 подписей муниципальных депутатов, выдвинутых «Яблоком», либо 30 подписей членов московского отделения партии, либо 10 подписей представителей федерального руководства партии. Выдвижение участников праймериз началось 15 мая, 21-26 мая проходили дебаты, 27-29 мая – голосование. Теперь пройдут дебаты двух победителей, после чего вновь состоится голосование выборщиков.

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