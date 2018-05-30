«Меня посвятили в курс дела месяц назад». Полный текст выступления Аркадия Бабченко

Efrem Lukatsky / AP

Добрый день!

Я буду говорить по-русски, прошу прощения.

Здравствуйте!

Ну, во-первых, я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что вам всем пришлось пройти. Потому что я и друзей, и коллег хоронил много раз. И я знаю это тошнотное, блевотное чувство, когда приходится хоронить коллег. Вы уж извините, что пришлось все это пережить, но по-другому просто было нельзя.

Отдельно я хотел бы принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов.

Потом я бы очень сильно хотел поблагодарить Службу безопасности Украины (СБУ) за то, что спасли мою жизнь. Я не слышал, о чем Василий Сергеевич (Грицак, руководитель СБУ. – «Ведомости») говорил. Я не знаю, о чем сейчас можно говорить или нет. Но, насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они рыли носом, как буйволы пахали. Весь этот месяц мы были на связи. Мы думали, прорабатывали, действовали, и в итоге результатом этого стала вот эта вот операция, по результатам которой сегодня человек взят. Он уже находится под стражей. Ну я не знаю, тут задержан или… Я детали говорить не буду. Я сам не в курсе. Преступление совершено и доказано, т. е. все улики налицо, и что самое главное – значит, что мою жизнь сохранили. Еще раз, конечно же, благодарю, но самое главное, предотвращены другие, более важные, масштабные теракты, более серьезные теракты. Потому что там люди готовились, и готовились серьезно. И то, что когда там неделю назад, две недели назад что-то там в России говорили, что в Киеве какой-то ИГИЛ (запрещено в России. – «Ведомости») готовит теракты перед Лигой чемпионов, то, видимо, это должен был быть, по всей видимости, я, насколько я понимаю.

Теперь, ну что вам еще сказать… Как я уже сказал, все это дело велось два месяца назад. Ко мне пришли месяц назад люди. Сказали, что, значит, есть на тебя заказ, уже переданы деньги. Деньги, насколько мне известно, переданы – $40 000. Я неплохо стою, слушайте! Показали, значит, документы мои, паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте, когда я ее делал, когда я получал паспорт там, в 25 лет. Вот эту фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе. Стало понятно, что информация идет из России. Стало понятно, что информация идет, видимо, из государственных служб, насколько я понимаю. Потому что добыть эту информацию могли только спецслужбы и только в паспортном столе. Стало понятно, что информация идет из России. Было предложено принять участие в этой спецоперации. Но тут вариантов как бы нет, других вариантов нет. Либо работаем, либо все равно работаем. Я согласился. Как я говорю, месяц мы готовили эту операцию. Парни рыли просто как буйволы, работали просто как буйволы. На самом деле оттуда, с той стороны давили, давили очень сильно. На исполнение этого заказа дали две недели, потом начали подгонять и стали, видимо, подгонять к Лиге чемпионов. Приходилось там как-то увиливать, придумывать отмазки. То я ногу сломал, я ее, кстати, не ломал, потому пришлось типа куда-то уехать. Все это должно было быть не вчера, т. е. то, что вчера произошло, это так совпало. Короче говоря, вчера все это закончилось. Половина дела сделана, я свою работу выполнил.

Я пока еще живой, не дождутся! Спасибо.