Политика / Власть
Статья опубликована в № 4579 от 01.06.2018 под заголовком: Указом займется фронт

Народный фронт настраивается на плотную работу с правительством

Его создателю, президенту Путину, ОНФ больше не нужен, полагает эксперт
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Центральный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) в четверг подвел итоги общественного мониторинга исполнения старых майских указов и обсудил, как следить за реализацией нового. На заседании присутствовали первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления по внутренней политике Андрей Ярин, вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, новый председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

По подсчетам экспертов ОНФ, исполнено лишь 78% поручений президента в развитие майских указов 2012 г. Чтобы этого не случилось с указом 2018 г., ОНФ будет направлять в правительство предложения по его исполнению, куда войдут рекомендации обычных граждан, сообщила зампред Госдумы, сопредседатель штаба Ольга Тимофеева. Кроме того, ОНФ подпишет соглашение об обмене информацией и консультативной помощи со Счетной палатой и перейдет к новым формам работы с правительством: эксперты фронта будут не только оценивать доклады кабинета об исполнении поручений президента и рекомендовать снять или оставить их на контроле, но и заранее направлять свои предложения, обсуждая их с активистами по всей стране и обычными гражданами. Будет переформатирована и экспертная работа: вместо пяти рабочих групп создадут 12 тематических площадок, соответствующих семи нацпроектам и пяти нацпрограммам из указа. О необходимости сотрудничать с ОНФ как одной из наиболее массовых общественных организаций Владимир Путин говорил в субботу на первой встрече с новым правительством.

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