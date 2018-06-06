Политика / Социальная политика
Статья опубликована в № 4582 от 06.06.2018 под заголовком: Протест близкий и приятный

Сторонники Навального нравятся россиянам больше, чем протестующие в Армении

Но о митингах в Ереване в России знают больше, чем об акции 5 мая против Путина
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Россияне лучше относятся к сооте­чественникам, вышедшим 5 мая на приуроченную к инаугурации Владимира Путина акцию Навального «Он нам не царь», нежели к жителям Армении, добившимся с помощью уличных протестов отставки премьера, выяснил «Левада-центр». Симпатию и уважение к первым испытывают 29% опрошенных, ко вторым – 24%. При этом о протестах в Армении знает гораздо больше россиян, чем об акции Навального: 51% против 39% (для сравнения: об акции 26 марта 2017 г. «Он вам не Димон» слышал 61% россиян). По мнению респондентов, выйти на улицу сторонников Навального побудило недовольство положением дел в стране (38%) и тем, что власть не учитывает интересы граждан (32%), а также стремление выразить несогласие с переизбранием Путина (26%). Но саму акцию поддерживают лишь 17% опрошенных (против 71%), а 55% считают невозможным повторение в России в ближайшее время массовых протестов по армянскому сценарию (допускают такую возможность 34%).

В апреле в Армении сотни тысяч человек протестовали против назначения премьером бывшего президента Сержа Саргсяна, перекрывая улицы и основные транспортные магистрали. В результате Саргсян подал в отставку и премьером был избран лидер уличной оппозиции Никол Пашинян.

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