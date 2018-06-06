Политика / Власть
Статья опубликована в № 4582 от 06.06.2018 под заголовком: Губернаторам сулят трудные выборы

Эксперты предсказали Кремлю проблемы с избранием шести губернаторов

Самой проблемной может оказаться Новосибирская область
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Губернаторские выборы 9 сентября станут рекордными по числу новых кандидатов от власти – замены губернаторов осенью 2017 г. и весной 2018 г. произошли в 16 из 22 выборных регионов. Это больше, чем когда-либо с момента возвращения прямых выборов в 2012 г., отмечается в очередном рейтинге социально-политической устойчивости регионов фонда «Петербургская политика». Общее число губернаторских кампаний было больше только в 2014 г., когда избирались главы 30 регионов.

В семи регионах выборы будут для власти легкими, считают эксперты. Во Владимирской, Воронежской, Самарской и Тюменской областях, а также в Красноярском и Хабаровском крае и на Чукотке либо традиционно высок уровень электоральной управляемости, либо велик эффект от назначения врио губернаторов местных кадров, а не варягов, следует из пояснений к рейтингу. В Амурской, Ивановской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Орловской и Псковской областях, а также в Москве и Приморском крае кампании будут «средней тяжести», хотя, например, Амурская область и Приморье исторически проблемны для власти. А вот в шести регионах выборы могут оказаться потенциально проблемными, полагают эксперты: это Алтайский край, Кемеровская, Московская и Новосибирская области, а также Хакасия и Якутия.

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