Что сказал новый испанский премьер Педро Санчес уходящему с поста Мариано Рахою

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Новый премьер-министр Испании Педро Санчес AP / AFP

Официально Испания – страна партикулярная. На деле католическая церковь находится в привилегированном положении. С тех пор как Педро Санчес встал во главе Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), он занял резкую позицию по отношению к Ватикану, пишет The Telegraph. Во время гонки за кресло лидера партии в 2017 г. Санчес обещал разорвать договор, подписанный еще в 1979 г. Испанией и Ватиканом. Католики пользуются налоговыми льготами, бюджет финансирует уроки религии в государственных школах, граждане могут перевести католической церкви (и никакой другой конфессии) 0,7% подоходного налога и т. д.

Во время присяги он демонстративно положил руку на конституцию страны. Впервые премьер-министр отказался клясться на Библии и распятии. C антикатолической программой, правда, могут возникнуть осложнения. Чтобы претворить свои лозунги в жизнь, Санчесу надо убедить как минимум две парламентские партии, что церкви пора переходить на самоокупаемость, а уроки религии следует вычеркнуть из школьного расписания. Ведь из 350 мест в парламенте у социалистов всего 84. Тем не менее им уже удалось набрать достаточно сторонников, чтобы скинуть прежнего премьер-министра.

Ремень для взяточника

В 2015 г. Санчес как лидер социалистов попытался использовать предвыборные теледебаты для атаки на премьер-министра Мариано Рахоя. Он обвинил главу правительства в том, что тот покрывает коррупцию в консервативной Народной партии: «Премьер должен быть порядочным человеком, а вы им не являетесь», – цитирует его The New York Times (NYT). Рахой сохранил хладнокровие, отмел все обвинения и выставил Санчеса грубым и неучтивым политиком.

Экономика - это идеология В 2014 г. Санчес, участвовавший в выборах на пост генсека ИСРП, рассказал El Mundo о своих экономических предпочтениях. На просьбу выбрать по шкале от 1 до 10, что ему больше нравится, где единица – это «экономика под контролем государства», а десятка – «полностью свободная экономика», он ответил: «Шесть. Государство должно вмешиваться в экономику. Нет ничего более идеологического, чем экономика. <...> Есть работники, получающие меньше 4 евро в час. Дело не в кризисе, а в идеологии».

В кризисе он обвинил, естественно, конкурентов: «Кризис нарастает из-за бездействия Народной партии. Рахой – соляная статуя». Он пообещал налоговую реформу, которая поддержит «государство всеобщего благосостояния».

По поводу налогов он написал тогда в своем блоге: «У Испании невысокое налогообложение. Фискальное давление в Испании ниже, чем в среднем по ЕС, почти на 8 п. п. (32,5% в Испании по сравнению с 40,4% в еврозоне). Настоящая проблема нашей фискальной системы в несправедливости, когда основная тяжесть налогов ложится на работников, высоком уровне жульничества и налоговых поступлениях, недостаточных, чтобы поддерживать госуслуги на достойном уровне». Выход он видел, в частности, в прогрессивном налогообложении.

В минувшую пятницу Санчес снова завел старую песню. Но на этот раз ему все удалось. Уже 10 лет в стране расследуется дело Гюртель о коррупции бывших функционеров Народной партии, возглавляемой до последнего времени Рахоем. Занимая важные посты в муниципалитетах, они заключали контракты за откаты. Название дело получило в честь главного фигуранта, осужденного на полвека тюрьмы бизнесмена Франсиско Корреа. Его фамилия с испанского переводится как «ремень», а Guertel – это «ремень» на немецком.

24 мая был вынесен приговор, в том числе Народной партии присудили штраф в 245 000 евро. Суммарно высшие функционеры партии Рахоя были приговорены к 351 году заключения за коррупцию, подсчитала Politico. Социалисты воспользовались случаем и предложили вынести вотум недоверия правительству. Санчес эмоционально обвинил консерваторов, находившихся у власти, в том, что они просят испанцев смириться с коррупцией, «будто это хроническая болезнь, которую вы надеетесь излечить, просто не обращая на нее внимания».

Рахой перешел в контратаку и перечислил немало грязных делишек, в которых члены соцпартии оказались замешаны за прошедшие годы: «Вы что, [мать] Тереза из Калькутты? <...> Коррупция повсюду, и вы это знаете, потому что вы сами околачиваетесь поблизости» (цитата по Politico).

За отставку Рахоя проголосовало 180 депутатов, против – 169, и один воздержался. Рахой отказался уйти добровольно и вошел в историю как первый премьер, получивший вотум недоверия, отмечает Politico. «Ваше время вышло. Вы – часть прошлого, главы в истории страны, которая вот-вот закончится», – напутствовал его Санчес.

Санчес тоже попал в анналы истории как первый премьер, возглавивший правительство не в результате победы на общенациональных выборах.

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