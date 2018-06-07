Что сказал новый испанский премьер Педро Санчес уходящему с поста Мариано Рахою
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Официально Испания – страна партикулярная. На деле католическая церковь находится в привилегированном положении. С тех пор как Педро Санчес встал во главе Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), он занял резкую позицию по отношению к Ватикану, пишет The Telegraph. Во время гонки за кресло лидера партии в 2017 г. Санчес обещал разорвать договор, подписанный еще в 1979 г. Испанией и Ватиканом. Католики пользуются налоговыми льготами, бюджет финансирует уроки религии в государственных школах, граждане могут перевести католической церкви (и никакой другой конфессии) 0,7% подоходного налога и т. д.
Во время присяги он демонстративно положил руку на конституцию страны. Впервые премьер-министр отказался клясться на Библии и распятии. C антикатолической программой, правда, могут возникнуть осложнения. Чтобы претворить свои лозунги в жизнь, Санчесу надо убедить как минимум две парламентские партии, что церкви пора переходить на самоокупаемость, а уроки религии следует вычеркнуть из школьного расписания. Ведь из 350 мест в парламенте у социалистов всего 84. Тем не менее им уже удалось набрать достаточно сторонников, чтобы скинуть прежнего премьер-министра.
Ремень для взяточника
В 2015 г. Санчес как лидер социалистов попытался использовать предвыборные теледебаты для атаки на премьер-министра Мариано Рахоя. Он обвинил главу правительства в том, что тот покрывает коррупцию в консервативной Народной партии: «Премьер должен быть порядочным человеком, а вы им не являетесь», – цитирует его The New York Times (NYT). Рахой сохранил хладнокровие, отмел все обвинения и выставил Санчеса грубым и неучтивым политиком.
В 2014 г. Санчес, участвовавший в выборах на пост генсека ИСРП, рассказал El Mundo о своих экономических предпочтениях. На просьбу выбрать по шкале от 1 до 10, что ему больше нравится, где единица – это «экономика под контролем государства», а десятка – «полностью свободная экономика», он ответил: «Шесть. Государство должно вмешиваться в экономику. Нет ничего более идеологического, чем экономика. <...> Есть работники, получающие меньше 4 евро в час. Дело не в кризисе, а в идеологии».
В кризисе он обвинил, естественно, конкурентов: «Кризис нарастает из-за бездействия Народной партии. Рахой – соляная статуя». Он пообещал налоговую реформу, которая поддержит «государство всеобщего благосостояния».
По поводу налогов он написал тогда в своем блоге: «У Испании невысокое налогообложение. Фискальное давление в Испании ниже, чем в среднем по ЕС, почти на 8 п. п. (32,5% в Испании по сравнению с 40,4% в еврозоне). Настоящая проблема нашей фискальной системы в несправедливости, когда основная тяжесть налогов ложится на работников, высоком уровне жульничества и налоговых поступлениях, недостаточных, чтобы поддерживать госуслуги на достойном уровне». Выход он видел, в частности, в прогрессивном налогообложении.
В минувшую пятницу Санчес снова завел старую песню. Но на этот раз ему все удалось. Уже 10 лет в стране расследуется дело Гюртель о коррупции бывших функционеров Народной партии, возглавляемой до последнего времени Рахоем. Занимая важные посты в муниципалитетах, они заключали контракты за откаты. Название дело получило в честь главного фигуранта, осужденного на полвека тюрьмы бизнесмена Франсиско Корреа. Его фамилия с испанского переводится как «ремень», а Guertel – это «ремень» на немецком.
24 мая был вынесен приговор, в том числе Народной партии присудили штраф в 245 000 евро. Суммарно высшие функционеры партии Рахоя были приговорены к 351 году заключения за коррупцию, подсчитала Politico. Социалисты воспользовались случаем и предложили вынести вотум недоверия правительству. Санчес эмоционально обвинил консерваторов, находившихся у власти, в том, что они просят испанцев смириться с коррупцией, «будто это хроническая болезнь, которую вы надеетесь излечить, просто не обращая на нее внимания».
Рахой перешел в контратаку и перечислил немало грязных делишек, в которых члены соцпартии оказались замешаны за прошедшие годы: «Вы что, [мать] Тереза из Калькутты? <...> Коррупция повсюду, и вы это знаете, потому что вы сами околачиваетесь поблизости» (цитата по Politico).
За отставку Рахоя проголосовало 180 депутатов, против – 169, и один воздержался. Рахой отказался уйти добровольно и вошел в историю как первый премьер, получивший вотум недоверия, отмечает Politico. «Ваше время вышло. Вы – часть прошлого, главы в истории страны, которая вот-вот закончится», – напутствовал его Санчес.
Санчес тоже попал в анналы истории как первый премьер, возглавивший правительство не в результате победы на общенациональных выборах.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
*** ***** *** ************* ********** ********** ****** ******. ** ******** ***** ****** ****** ******** ** ****** *********** (** *******), ** * ****** ***** ******* (** ********), **** *********** ** ************* ********* ****** – *** (* ********) * ****** (* ********), ******** ****************** ****** (* ********) * ** ***** (* *******) ** **** ** *******, ************ *******í* (* *******) * ****** «***** ******» (* ******).
** *** ****** ** ****** ********* ****** *************** ****** ******* * ******** ********, *** ********** **** *******-********* ************* ***************** ***********: «* ********* ********* *** *********** ******, ******** * ********* [** ******* ****** ******] ** ********* ********». **** ** *********** ** **** ****** *********, ***** **** ** *******, ** *** ***** ********* *******, ** ********** ** ****** ********, ******** ** *** **** *******.
****** *******
****** *** *********** **********, ***** * **** *. ******* ********* ****. ** ******* * ******* ** ******* **** *. ******* *********** (*** **** *** **), **** ****** * ********* **. ****** ** ****** * *******. «* ******** ******** ****** ** **** *******, ***** ***** *********, ********* ***** *****» – *** ****, ******* ** ******, ********* *******. ** ****** ****** ****** ** ************ ******* ***********, ***** ********* **** ****** *****, ***** ********* ****** ** ****. ***** **, * ** ***, ** ****** *** * ********.
*********** ** ***-****** ****** ********** – ***,** ***. **. **. ********* (** * ****** **** *.) – **,* *** *******. *** (**** *., * ******* ******** *****) – *,** **** ****. ******** (*** **** *., * ******* *********) – *%. *********** (* ******* **** *.) – **,**%. *************** **** (*** **** *.) – ***,* **** ****. ******* ******** (**** *.): ******* – ***,* **** ****, ****** – ***,* **** ****. ************* ******* (*** **** *.) – **,* **** ****. ******* **** (** ******* **** *.) – *,* **** ****.
*** **** *** **** *********** ***********, **** ** **** ***************, ********* ****** ** ********* ** ****. * **** *. **** ********, *** *** *** ************ ****** ********* ***-*** ******* * ******* ********* ******** ******. ***** ****** ******* * ****** * **** *********. ** ** ****** *********** ****** ***** ****** ************ *************.
** ***** ******. ***** * **** * *****, ******* **** ********** * ************, ***** ** ****. ******* ****** *** ********, ** ****** ** ** **** * **** ******. ******* ******** – ****** ****** * ****** ******.
* ******* ****** ** ********* * ******-***************** *********** ************ ***********, ********** ** ********* * ******************* ** ************ ****** **** ****, ******* ********: ** ************* ****** – ************* ********** ************ * ** ********* – ** ****.
************* ******* ******* ******* ****** ****, ****** ************ * ********* **********. * **** *. ** ******* ********** * **************, ** ********* *** ********** ********** ********** ************* *** * ****** * *********** ** ***** ********* * *******, ******** * ********** **************** ******, ******* ************* *********** ************* ************ ********, ***** *** ***********.
* ******* ** ***** * *********** *****************-********* * ********** ** ******** ** ****** ** *********. *******, *** *********** ** ******** ***** ******* *** ******** ****** *********** * ************. ** ** *** *** ****** ******** ** *******. ***, ** *** ************* ************ ** ********* ******* * ********.
* **** *. ****** **** *** ****** * ********* ***** *******. ** *** ***** ******** *** ********. * ******** ********* *** **************** **** * **** *. ** ****** *********** *********. **** ********* * ***, ***** ********* ********-******* *********. ****** ************ ***** ********** *********, * **** *** ****** ** * ** ***.
********* *****
* **** *. ******* ******* * ******** ********* (****** ****** *********** ******** – ********** **********). ** ******* **** *. ** ******** ** **-* ***** * ************ ********* ******, * ****** ****** ** *********. ****** ****** ***** * ********* * ******* ******. ** *** *** ***** **********, ******** *** ***********.
*********** * ******** ********* * **** *. ******* **** ******** ******* **** ** ********* **** ********* * ****** ** ******* ************ *******, * ****** ***** * ******** ** * ******** *******, * ** ****** *************, ******** *********** **** ****.
* * ********* **** ** ********** ****** ** ********* ** **** ******* **************** ******. ********** *********, *** ******* ************ ***** ******* **** **** * ************** ***** ****** **** *., ***** ***. ***** ** **************** ******* ********** ******** ** **** *********** * ********** ******, * ********* ******* *********** * ******* ************* ** *****.
******* ******** ***** ** ***** (********* *****). ***** ********* **** ******** *** ******* ********. *** *********** ****** *********: «******** * **** ********. ***** ** **, *** ** ****** *************, *****, *** *** ***** **** *************». *************** ******* *******, *** ****** ************ ******.
****** ****** ** ****** ********** ********* * ****** * ******* *********** ******, ***** ***** *******. ** * ******* **** *. ****** *** ** ******** ******* ************* *********. ******** *** ***** ******, ******* * **********, ************ ***, ** ***** ******* ****** **** *** ****** *******.
*** ***** * *******
******-**** *** ************ ******* ***** ********** *** ***********, ** ** ***, *** *** *********, * ********: ****** ********* * ************ ******* – ** ****. *********, *** ********. ********* ********* *****************, ****** ** ****** ************ * ************ *************, * ***** ******* ****** ***** ******. ************* *********** ***** ***** ** *******, * ***************** *********** * ********* *** ***********.
****** ******* ******** ******* ************ * ******* ******** * ************ ************* – ************ ***********, ******* ******** ********. ** *** ******** ******* ** *** * ********** ******** ****** ********** *******-********* *****. «*** – *** ****** ***», – ****** **. «* **** *************** * ******** ****** * ****** ********** ********** ******** ****** *****, ******* ******** **-** &**;...&**; ***********», – ******** *** *******. ** ***, **** ** *******, – ************ **********. ******* *********** ** **, *** ** ****** **** ******* **** ********* ****** * *******, **-** **** ************ ****** ***** ** ***** ***********. ** **** * ************ ****** ******* *** «******* *** ***** * *******». * ******** ****** ******* ************ **********-**********, * ********* ********. * ***** ******** ****** ****** ******. ** ** ****** ********* ** *********** *******, ** * **** *********** ****** (* ** ******* *** ** *** ***, ********* ** ***** **************** ********, ***** ***** *********** ** ******** * *********).
«* ** ***** ****** ***** ****** *** *********** ************ ********, – ******** ******* *** ********. – * *********** * **** * **** ****** * ***** ** **** *******, ***** ********* ***, * **** ** ************, ******* ****** ****** * ********** ** *****». ** ************* *** ** **** * ********** ******** ** ******, ********** * ******** **********.
******* ***** **********, ***, **** ********* ***** * ******* ******** *******, ******* *********** ** ******** ** *****. * ************* **************** ***** *****-** **** ******* ****** ***** ******* ****** ****** ******, ******* ** ********, ************ ************* ********* ****** **** – *** *********** ********** ****** ******, *** ****** ********* ***********, ******** ***.
* ***** ********* ******, ********** ******* * *******. ********** ******* ***** **** ****** * *******, *** «*** ****** ******, ****** ************** ******», ****** ** ****. ** ***** ******* *** «*******, ********** *********».
«****************** ***********»
****** **** *********** *******, ****** *******: «********* *********** ********* *** ***** – ********** *** ** *** ****** ***********. ** ********: ****** ***** *********** **********, ********** *********** ***********, ******** ******* *********» (****** ** ***** *******).
* ************** ** ** ****** * ******* *****. *****, *** ******* ******** ** ***** * ******** «****************** ************», ************, *** *** ****** *********** * ********* ****** ******** ***** ********* ************, ***** ***. «****** ******** *******, ** ** ***** ******* * ************, ****** ** *************** * ************* ***********», – ******** ********* ****** ********** *********** *********** *********** ************ ******** **********.
************ ********* ****** ****** **** * **** *. ** *********** ********** ********* ******* ******* *********** ****** ******** ******** ******** *****. ***** ******* *******, *** ****** *** ******* ********* ********* ******* ** ******* ********* ******. * ******** ** ******, *** ********** ************ ** **** *. ********* *********** **** **** **** ****** * ***** ********** ****** * ******* ******** * **** *******: «*** ***** ******** **********, ** ** ** ***** ********* ******, ****** *** *** ********** **** ******» (****** ** «*** *******»). ** **** * **** ****** **********, ******* ******, **** ** **********, ********** ******* *************.
***** ********** * ******, ******* ******** ************ ******* ********* * ******* ******** ********. *** ***** *** ****** **** ** ***** ************ ******** * ******, ** *************** ******** ******* * **** ********, *********** ********-******* *** ********* ******** **** ********* ***** *******. *** ************ ******, ** ** ***** ****** ** ************ *** ** *****, * ***********, ******* ** ****. ****** ****** ** ************** ***, *** ******** ****** ****** ******** ****************** ****** – ** ******* ********* ********* ********* ********. ***** *** **********, ******* ******** ***** ** ********* *******, ** ******** ********* * ********* ********** ******.
* ******* *************, ***********, *******. ****** ******* ********** * ********** * ********** ** *************** *******, ******* ********* ****** * *********** ***********. *** ***** ******** ********* * ******* *******, ********** ******** ***** (**).
** **** ******* ********* ***** *****. * ******* ******* ********** ********** *****, ***** *** ******* * ******* ********* * ********* **. *** ***********, ******* ***** ************* ** ********** ******, ***** ***. * ** ***** *** * ******* ****** ****** * ********** ********** ***** ************* *********** * *********, **** ******** ********* – *** ***** – ******* ***********, * ******** ****** ***** ******** ** *** ************. ***** ******* *********** ******** ********* **** *** *********, ********* ****** ******************* ************, ******** *** *****: ******* *********** *** ***** ******* * ******* **************** ********** ******* *****.
***** *** ***** ******** ********* **** ****** **. ******* ********* ******* ***** ***** ************** **************. *** ****** ******: «****** *** ****** – *** **** ******. [*** *******] ****** ****, ** ******** * **» (****** ** ********-******* ******). *** **, ****** ** *** ******* * *********** * ********* ********** ******** ** * ******** ******* * *****, **** ******* *************** ************* *************** * ******, ******** **** **.