ВЦИОМ зафиксировал рекордный в XXI веке уровень патриотизма

Так много патриотов в России не было даже в год присоединения Крыма

92% опрошенных назвали себя патриотами Евгений Разумный / Ведомости

Доля россиян, называющих себя патриотами, достигла максимума за последние 18 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился 3-4 июня по телефону среди 2000 респондентов старше 18 лет, уточняет ВЦИОМ.

По данным социологов, сегодня чувство патриотизма испытывают 92% россиян. Это на десять процентных пунктов больше, чем в 2016 г., когда проводился прошлый аналогичный опрос. Столь сильными патриотические чувства россиян не были даже в 2014 г., после присоединения Крыма. Тогда ВЦИОМ дважды интересовался у них, ощущают ли они себя патриотами. В марте 2014 г. утвердительно на этот вопрос ответил 81% респондентов, а в октябре – 84%.

При этом у россиян меняется представление о том, что такое патриотизм. В 2018 г. достигла минимума доля тех, кто при ответе на вопрос «Что такое патриотизм» выбрал вариант ответа «Считать, что твоя страна – лучше, чем другие страны». Так ответили 12% опрошенных против 24% в 2016 г. Одновременно выросла доля тех, кто называет патриотизмом стремлением изменить положение дел в стране и работать для ее процветания. В этом году так ответили 77% против 70% в 2016 г.

Формально рекордной за 18 лет оказалась и доля тех, кто основной чертой патриотизма считает стремление говорить правду о своей стране, какой бы горькой она ни была. Так ответили 19% опрошенных. Однако с учетом статистической погрешности говорить о росте подобных настроений нельзя: в прошлые годы так отвечали 16-18% опрошенных.

Среди россиян все более заметна эволюция патриотизма, движение от дежурного чувства причастности – к осознанному и активному участию в жизни страны, констатирует руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов (его слова приводятся в сообщении центра). По его мнению, эти настроения усиливаются «благодаря современным гражданам страны». В основном это граждане от 25 до 60 лет с высшим образованием, которые активно пользуются интернетом, доход и политические пристрастия у них могут быть разными, отмечает Львов. Такие люди живут преимущественно в столице и крупных городах.