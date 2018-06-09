Политика / Власть

ВЦИОМ зафиксировал рекордный в XXI веке уровень патриотизма

Так много патриотов в России не было даже в год присоединения Крыма
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Доля россиян, называющих себя патриотами, достигла максимума за последние 18 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился 3-4 июня по телефону среди 2000 респондентов старше 18 лет, уточняет ВЦИОМ.

По данным социологов, сегодня чувство патриотизма испытывают 92% россиян. Это на десять процентных пунктов больше, чем в 2016 г., когда проводился прошлый аналогичный опрос. Столь сильными патриотические чувства россиян не были даже в 2014 г., после присоединения Крыма. Тогда ВЦИОМ дважды интересовался у них, ощущают ли они себя патриотами. В марте 2014 г. утвердительно на этот вопрос ответил 81% респондентов, а в октябре – 84%.

При этом у россиян меняется представление о том, что такое патриотизм. В 2018 г. достигла минимума доля тех, кто при ответе на вопрос «Что такое патриотизм» выбрал вариант ответа «Считать, что твоя страна – лучше, чем другие страны». Так ответили 12% опрошенных против 24% в 2016 г. Одновременно выросла доля тех, кто называет патриотизмом стремлением изменить положение дел в стране и работать для ее процветания. В этом году так ответили 77% против 70% в 2016 г.

Формально рекордной за 18 лет оказалась и доля тех, кто основной чертой патриотизма считает стремление говорить правду о своей стране, какой бы горькой она ни была. Так ответили 19% опрошенных. Однако с учетом статистической погрешности говорить о росте подобных настроений нельзя: в прошлые годы так отвечали 16-18% опрошенных.

Среди россиян все более заметна эволюция патриотизма, движение от дежурного чувства причастности – к осознанному и активному участию в жизни страны, констатирует руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов (его слова приводятся в сообщении центра). По его мнению, эти настроения усиливаются «благодаря современным гражданам страны». В основном это граждане от 25 до 60 лет с высшим образованием, которые активно пользуются интернетом, доход и политические пристрастия у них могут быть разными, отмечает Львов. Такие люди живут преимущественно в столице и крупных городах.

Комментарии  ()
Naissaar
08:56 09.06.2018
Патриот патриоту рознь Для кого-то "патриотизм" означает три раза в день кричать "Да здравствует Путин !" и шесть раз "Долой пиндосов !", а для кого-то это стремление поддерживать все хорошее и правильное, что есть в стране, и наоборот, выявлять и бороться с теми и с тем, что препятствует развитию и прогрессу.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике