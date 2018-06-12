Депортация гражданки США обошлась бюджету более чем в 14 000 евро

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Максим Стулов / Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил взыскать с России 14 142 евро в качестве компенсации американке Дженнифер Гаспар. Та лишилась вида на жительство в России по инициативе ФСБ — служба решила, что американка представляет угрозу национальной безопасности. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, опубликованном на сайте суда.

Суд пришел к выводу, что российские власти нарушили право заявительницы на уважение к семейной жизни (статья восьмая европейской конвенции), так как она лишилась возможности жить в России с мужем и ребенком.

Гаспар замужем за адвокатом из Санкт-Петербурга Иваном Павловым, у них дочь. В 2014 г. она получила уведомление об аннулировании вида (действовал до 2015 г.) и предписание покинуть Россию в течение 15 дней. Впоследствии это решение подтвердил Фрунзенский суд Санкт-Петербурга. В официальном отзыве на иск Гаспар (есть в распоряжении «Ведомостей») Управление ФМС по Петербургу и Ленинградской области ссылалось на п. 1 ст. 9 закона «О правовом положении иностранных граждан». Он гласит, что вид на жительство может быть аннулирован, если его обладатель «выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации». О наличии таких обстоятельств ФМС уведомила ФСБ.

При этом суд отказал Гаспар в ознакомлении с материалами ФСБ, сославшись на то, что они составляют гостайну. Содержание этих документов российские власти отказались сообщить и ЕСПЧ.