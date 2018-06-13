Главу Серпуховского района Александра Шестуна задержали к выборам

Отставки Шестуна, по его версии, добивались начальник управления внутренней политики президента Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьев Личная страница в Facebook

В среду в своем собственном доме был задержан глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, в апреле выступивший с видеообращением к президенту Владимиру Путину, в котором он жаловался на угрозы со стороны силовиков и местных властей, принуждающих его к выходу в отставку. Как сообщила его пресс-секретарь Влада Русинова, около 7 утра в доме Шестуна появились люди с автоматами и в масках, которые перекрыли входы и выходы. Одновременно обыск прошел и в администрации района. Впрочем, признался «Ведомостям» по телефону один из сотрудников, к подобным мероприятиям там уже привыкли: в последнее время обыски в администрации проходят регулярно.

Адвокат Павел Беспалов рассказал, что утром ему позвонил Шестун и попросил приехать. Через 10 минут перезвонил человек, представившийся следователем СКР, и сообщил, что Шестун ходатайствует о его присутствии при обыске. Тем не менее, когда через час адвокат прибыл на место, дверь ему не открыли. В отношении Шестуна возбуждено дело по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), знает человек, близкий к следствию. Пресс-служба СКР не ответила на вопрос «Ведомостей». Беспалов говорит, что не видел постановления о возбуждении дела по такой статье, – ранее Шестуну инкриминировали несколько эпизодов мошенничества, но это старые дела, их много лет расследовала полиция.

В видеообращение к Путину Шестун включил аудиозаписи своих разговоров, в том числе с человеком, которого он представил как начальника управления «К» ФСБ Ивана Ткачева. Тот убеждал главу Серпуховского района подать в отставку, утверждая, что иначе его «катком переедут». Отставки Шестуна, по его версии, добивались начальник управления внутренней политики президента Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, проверялись ли обвинения Шестуна, ответил, что «никаких правовых оснований для подобных проверок нет». Пресс-служба правительства Московской области не отреагировала на запрос «Ведомостей».

5 апреля Мособлдума по инициативе губернатора вернула прямые выборы главы Серпуховского района (они были отменены в 2015 г.). До этого его выбирали депутаты местного совета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, но Шестуну удалось сохранить за собой большинство голосов. Выборы пройдут в сентябре, на этой неделе совет должен был объявить старт кампании, говорит Русинова. Она убеждена, что приход следователей связан с выборами.

Выборы, конечно, подстегнули развитие событий, но их ход был и без того предопределен, уверен политолог Аббас Галлямов. Он отмечает, что традиционно главы подмосковных регионов инкорпорированы в клановые системы и это позволяет им противостоять давлению губернатора. Но Шестун допустил две большие ошибки: во-первых, стал подогревать политический протест на подведомственной территории, во-вторых, записал и обнародовал переговоры с чиновниками и генералом ФСБ, а это уже игра не по правилам и система такого не прощает, констатирует эксперт.