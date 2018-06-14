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От встречи Трампа и Ким Чен Ына выиграл Китай Evan Vucci / AP

Неожиданную выгоду из переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном извлек Китай. Отсутствие конкретных договоренностей по способу и времени денуклеаризации Корейского полуострова дает ему возможность обеспечить себе непосредственную роль в переговорах между Вашингтоном, Сеулом и Пхеньяном, уверены китайские эксперты. «Это позволит Китаю спокойно вздохнуть и не беспокоиться, что он останется в стороне», – говорит Чжу Фэн, эксперт по международной безопасности из Нанкинского университета.

Китай рассматривает Северную Корею в качестве стратегического буфера; он поддерживал ее во время Корейской войны 1950–1953 гг., а в последние годы был главным торговым партнером и иностранным инвестором. Поэтому Пекин будет настаивать на участии в переговорах об официальном окончании Корейской войны, считает Чжу. Ожидается, что во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Пекин в четверг Китай поднимет вопросы смягчения санкций против КНДР и предоставления ей гарантий безопасности.