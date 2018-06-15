Москва увеличит финансирование информационной кампании к выборам мэра

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О выборах напомнят всюду Андрей Гордеев / Ведомости

На информирование избирателей о выборах мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, дополнительно выделят 30 млн руб. Причем информирование избирателей будет вестись не только в Москве, но и в Московской области. Информацию о конкурсе «Ведомости» обнаружили на сайте госзакупок. Источником финансирования указан бюджет Москвы. В техническом задании говорится, что победитель конкурса должен будет разработать адресную программу по размещению информационных материалов о выборах мэра вдоль основных дорожных и железнодорожных магистралей Москвы. Монтаж билбордов будет проводиться в два этапа: первая часть – до 15 июля, вторая – с 15 августа. Информационные материалы должны быть размещены на вокзалах Москвы, в частности там, где находятся пассажиры электричек. Кроме того, билборды с наилучшим обзором должны быть вдоль основных трасс на территории Московской области не дальше 5 км от МКАД на Волоколамском, Дмитровском, Ленинградском, Новокаширском, Щелковском, Ярославском и других шоссе. «Есть крупные выездные трассы, все будут ехать на выходные на дачи, поэтому мы напоминаем о выборах. Информирование будет вестись не только в Москве, но и в области. В Москве есть несколько операторов, владеющих рекламными площадями, у них надо их выкупать», – говорит председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Будут ли выделены еще деньги на информирование, он не сказал.

Мосгоризбирком ранее уже объявлял конкурс на информирование избирателей к выборам мэра на 86 млн руб. Его победитель должен будет, в частности, разработать материалы для общественного транспорта, открытки – приглашения на выборы (3,8 млн экземпляров), наклейки, ручки, магниты, значки, буклеты «Голосовать легко». В поездах метро установлены экраны, транслирующие спецверсию телеканала «Москва 24» с рассказами об успехах Москвы при мэре Сергее Собянине. В городе уже появились баннеры с информированием избирателей о выборах мэра.