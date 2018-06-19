В Москве арестована подозреваемая в шпионаже

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Лефортовский суд Москвы арестовал Карину Валерьевну Цуркан по подозрению в шпионаже, заявили ТАСС в пресс-службе суда. Уголовное дело имеет гриф «секретно», уточнила представитель суда. По ее словам, защита женщины обжаловала арест, но дата рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Цуркан грозит до 20 лет лишения свободы.
Фамилия, имя и отчество арестованной полностью совпадает с фамилией, именем и отчеством топ-менеджера государственной компании «Интер РАО». Согласно сайту компании, Карина Цуркан является членом правления и руководителем блока трейдинга.
«Член правления "Интер РАО" Карина Цуркан сейчас находится в отпуске», - отметил представитель компании. От дальнейших комментариев он отказался.
Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах на вопрос, является ли арестованная топ-менеджером «Интер РАО» ответил: «Таких совпадений (в фамилии и имени - "Ведомости") не бывает». Цуркан является подданной иностранного государства, сообщил ТАСС представитель суда, но какой именно страны не уточнила. На сайте «Интер РАО» утверждается, что у Цуркан есть российское гражданство.
Карина Цуркан работает в «Интер РАО» с 2010 г. Сначала она руководила географическим дивизионом «Молдова, Украина, Румыния» компании, в 2011 г. возглавляла географический дивизион «Европа». В 2012 г. стала членом правления «Интер РАО» и руководителем блока трейдинга. Она является акционером компании, ей принадлежит 0,0354% акций.
«Интер РАО» была создана в 1997 г. как «дочка» «РАО ЕЭС России», отвечающая за экспорт и импорт электроэнергии. Крупнейшим акционером компании является «Роснефтегаз», которому принадлежит 27,6% акций. Еще 18,6% акций владеет другая государственная компания - ФСК. Председателем совета директоров «Интер РАО» является Игорь Сечин.
Кто шпионил в пользу России
Bildarchiv Austria
Полковник Генштаба австро-венгерской армии Альфред Редль передал России в 1908–1913 гг. много военных секретов империи. Разоблачен и застрелился в 1913 г.
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ИТАР-ТАСС
Коммунист из Германии Рихард Зорге работал как немецкий журналист в Токио, передал в Москву информацию о времени нападения нацистов на СССР и направлениях главных ударов. В ноябре 1941 г. передал информацию о том, что Япония не нападет на Советский Союз, что позволило в критические дни Московской битвы перебросить с Дальнего Востока и из Забайкалья свежие дивизии, остановившие наступление нацистов
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ИТАР-ТАСС
Сотрудник иностранного отдела ОГПУ Павел Судоплатов занимался разведывательной работой в Финляндии и Западной Европе. Уничтожил одного из лидеров украинских националистов Евгена Коновальца в Голландии в 1938 г., передав ему бомбу, замаскированную под коробку конфет
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Польский еврей Леопольд Треппер – коммунист, один из руководителей советской резидентуры в оккупированной Европе во время Великой Отечественной войны
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AP
Советский разведчик Рудольф Абель – один из руководителей агентурной сети в США – арестован из-за предательства одного из резидентов, затем обменян на Глиникском мосту в Западном Берлине на американского летчика Гэри Пауэрса
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Фотохроника ТАСС
Зоя Воскресенская (по мужу Рыбкина) – детская поэтесса и разведчица – жена советского резидента в Финляндии Бориса Рыбкина. Занималась вербовкой и отправкой агентов в сопредельные страны, занималась разведывательной работой в Финляндии и Швеции под дипломатическим прикрытием. Кроме того, в годы Великой Отечественной войны готовила диверсантов для отправки в тыл противника
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Кадр из фильма «Майор "Вихрь"»; Александра Краснова / ТАСС
Разведгруппа Алексея Ботяна (на фото справа) зимой 1945 г. добыла секретные планы фашистов по уничтожению польского Кракова, если бы к нему подошла Красная Армия, и установила местонахождение склада взрывчатки. 18 января, в разгар наступления советских войск, группа «лейтенанта Алеши» ликвидировала склад и спасла город от уничтожения. Ботян, отметивший 10 февраля 2017 г. юбилей, стал прототипом литературного и киногероя - майора Вихря
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Конон Молодый (псевдоним Гордон Лонсдейл) работал в Великобритании с 1951 г. и под видом канадского бизнесмена добывал ценные документы о военных и политических планах Великобритании. Раскрыт предателем в 1961 г., обменян в 1964 г. на арестованного британского шпиона Норберта Вина
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MARK WILSON / АР
Олдрич Эймс – бывший начальник контрразведывательного подразделения ЦРУ США, начальник советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ. Выдавал военные и разведывательные секреты СССР и России, арестован ФБР в феврале 1994 г.
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М. Стулов / Ведомости
Анна Чапман арестована летом 2010 г. в США за нелегальную работу на российскую разведку. Она признала себя виновной, затем в Вене была обменяна на двоих россиян, отбывавших срок за шпионаж. Тем же летом Владимир Путин после встречи с высланными разведчиками обещал, что теперь «у них будет интересная и яркая жизнь». Сейчас Чапман разрабатывает собственную линию одежды, ведет передачу на "Рен-ТВ" и занимается благотворительностью. В 2010–2015 гг. она входила в состав директоров «Фондсервисбанка», специализирующегося на обслуживании предприятий ОПК. В 2010 г. вошла в общественный совет «Молодой гвардии», сейчас в списке совета Чапман не значится