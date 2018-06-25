Законопроект об отмене уголовного наказания за репосты внесен в Госдуму

Сопроводительные документы указывают, что целью законопроекта является установление справедливой ответственности за совершение действий Максим Стулов / Ведомости

Депутаты Сергей Шаргунов (КПРФ) и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев внесли в Госдуму законопроекты, отменяющие уголовную ответственность за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство («репосты»). Соответствующие составы переносятся из Уголовного кодекса (УК) в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

«282 [статья] - зло, но надо попытаться хотя бы перевести постинги, репосты и лайки из уголовки в административку", - прокомментировал свою инициативу Шаргунов. Правительство дало отрицательный отзыв на законопроекты, напоминает "Интерфакс".

В нынешней редакции статья 282 УК предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды (...) с использованием СМИ или интернета. Депутаты предложили убрать из нее первую часть и оставить вторую, с наказанием до шести лет лишения свободы за те же деяния, совершенные с применением насилия или с использованием служебного положения, а также организованной группой.

В КоАП, напротив, добавляется статья «пропаганда ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства». Санкция этой статьи - штраф от 10 000 до 20 000 руб., обязательные работы до 100 часов или арест до 15 суток, если такие действия были совершены с использованием СМИ или интернета. Таким образом, речь идет о декриминализации репостов.

В документах при внесении законопроекта его целью названо установление справедливой ответственности за действия, не представляющие значительной общественной опасности, «например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети интернет». По мнению авторов, законопроекты снизят и неоправданную нагрузку на уголовно-исполнительную систему России, и социальную напряженность, а также «повысят доверие общества к российскому правосудию».

В ходе последней прямой линии с президентом Владимиром Путиным Шаргунов сказал, что «если буквально воспринимать 282 статью УК, то некоторым ревнителям надо бы посмертно осудить Пушкина, Толстого, Достоевского, Маяковского, а их сочинения изъять». Путин предложил «не доводить все до маразма и до абсурда», а проанализировать происходящее в рамках «Общероссийского народного фронта».

В 2016 г. Верховный суд разъяснил, что при решении вопроса о направленности действий лица, разместившего экстремистские материалы в сети интернет либо выразившего свое отношение к такой информации, судам следует учитывать контекст, форму и содержание публикации, а также наличие и содержание комментариев к ней. Число осужденных за экстремистские высказывания в 2017 году не уменьшилось, следует из данных информационно-аналитического центра «Сова»: в 2016 году за экстремистские преступления вынесены 220 судебных решений, а в 2017 году - 228. Почти всех фигурантов судили именно за репосты.